Virus Miniatures ne rend pas malade, bien au contraire…

Vous allez nous dire que s’appeler Virus par les temps qui courent est osé. Présent à Talant (à côté de Dijon) depuis le début des années 2000 tout près de Stand 21, Virus Miniatures a pignon sur rue depuis 1988. Xavier Gauthier et sa sœur Anne-Sophie font les beaux jours des passionnés de miniatures.

Le développement de la bulle Internet aurait pu mettre un coup d’arrêt à la boutique de miniatures. “Ces dernières années, les clients changent”, a déclaré Xavier Gauthier à Endurance-Info. “Depuis trois ou quatre ans, tout est modifié. Il y a 20 ans, il fallait retrouver de vieux kits, ce qui demandait beaucoup de temps. Avec Internet, tout est plus facile à trouver.”

Si collectionner les montres de luxe passent très bien, collectionner les miniatures peut paraître étrange. “Les miniatures ont la même maladie que les timbres postes”, sourit Xavier Gauthier. “Je n’ai jamais vu autant de gamins connaître les voitures et s’y passionner. A 17/18 ans, c’est terminé, mais peut-être qu’ils y reviendront à 40/50 ans. Les gens collectionnent aussi les voitures d’une époque bien précise.”

Le film Le Mans 66 a joué en faveur des miniatures, comme l’explique Anne-Sophie : “L’effet Gulf a toujours été présent. Après Le Mans de Steve McQueen, tout le monde pensait que toutes les Ford étaient des Gulf. Beaucoup croient encore que Martini = Porsche. Avec le film Le Mans 66, les ventes des voitures qui rappellent le film ont augmenté.”

Les 24 Heures du Mans sont forcément très prisés des collectionneurs : “Le Mans représente beaucoup”, précise Xavier. “Dans le passé, c’était facile de collectionner un plateau complet qui comprenait des autos très différentes. Maintenant, beaucoup de voitures se ressemblent. Les passionnés achètent pour avoir de la diversité, mais aussi pour un sponsor. Nous avons des clients qui achètent tout ce qui est Red Bull.”

Le virtuel a aussi fait des adeptes dans le monde de la miniature. A titre d’exemple, la Pagani Zonda s’est bien vendue suite à Gran Turismo. A quand les miniatures des 24 Heures du Mans Virtuelles ? Les films et séries prennent également une part non négligeable, à l’instar de Starsky et Hutch ou Fast and Furious. Même le van de l’Agence Tous Risques a ses adeptes.

Virus arpente les salons automobiles depuis des années. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle ne permet plus l’organisation de salons. L’une des plus grosses ventes de Virus reste la Ford Mustang dans toutes ses déclinaisons.

Quand un chanteur perd la vie, les ventes d’albums augmentent. C’est la même chose pour un pilote. A la mort de Bob Wollek, les ventes de miniatures des voitures pilotées par le Strasbourgeois ont augmenté. On ne vous parle même pas du décès d’Ayrton Senna en 1994.

Virus vend beaucoup en France et en Suisse. Fabrication, montage, vente classique, Virus a un domaine d’activités assez large. La boutique située 7 rue des Moulisards est une vraie caverne d’Ali Baba qui fait plaisir à tous les âges.

La période actuelle, propice au mot virus, donne quelques maux de tête à Anne-Sophie et Xavier Gauthier, comme le précise Anne-Sophie : “Quand nous avons créé Virus, nous voulions un nom que tout le monde puisse comprendre, en France et à l’international. Actuellement, nous avons des soucis avec la boîte mail car les serveurs bloquent le mot virus. Il faut donc passer par le mail personnel. Nous avions déjà eu des soucis quand tout le monde a pris conscience des ravages du SIDA.”

Si vous passez par Dijon, n’hésitez pas à franchir la porte de Virus Miniatures, vous ne ressortirez pas malade. Avec un peu de chance, vous aurez le droit à un café dans un bar qui mérite rien qu’à lui le déplacement.