[VIP] Christophe Bouchut, part 2 : “Comme un couillon, je n’ai pas saisi cette opportunité de F1”

Votre carrière en Formule 3 a connu des hauts et des bas...

"En 1989, je fais une année correcte avec une 8e place et une 3e à Macau, ce qu'aucun pilote français n'avait encore réussi à faire. Autant dire que pour moi, la saison était belle. Je suis ensuite contacté par KTR et la filière Onyx Moneytron qui est en Formule 1. Je rentre dans cette filière en F3 et là on me promet tout. C'est 'full budget' et tous les voyants sont au vert. Manque de chance pour moi, tout est bidon, le moteur Opel n'est pas bon. On avait pourtant Marlboro sur la voiture. Je crois avoir cassé le moteur sur toutes les courses. Une vraie catastrophe ! J'ai le moral à zéro, certainement la pire saison de ma carrière qui battait alors de l'aile. Je suis passé en une année de la situation "j'étais en Formule 1 à ...