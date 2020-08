Vincent Saphores (Full Motorsport) : “Transférer nos compétences GT en TC France”

Au printemps 2019, Full Motorsport arrivait sur la pointe des pieds en Championnat de France FFSA GT avec une Audi R8 LMS GT4. Le team bordelais n’a pas mis longtemps à s’intégrer dans le monde du GT4 français. Le seul score vierge de la saison 2019 a été une course à Magny-Cours où Christophe Hamon s’était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il a fallu toute la détermination de Vincent Saphores et son équipe pour être sur la grille de départ du dernier meeting du Paul Ricard avec, à la clé, une victoire et une deuxième place.

Après la troisième place du championnat Am en 2019, Full Motorsport poursuit son engagement avec une Audi R8 LMS GT4 confiée à Christophe Hamon et Pascal Huteau. Les trois courses de Nogaro se sont soldées par une victoire et une deuxième place. A l’avenir, Full Motorsport pourrait bien ne pas en rester là avec des envies de combiner le GT avec le nouveau TC France. Vincent Saphores fait le point…

On vous a vu regarder de près les autos du TC France lors de la présentation…

“Cette annonce est positive car elle permet de mutualiser en apportant une catégorie d’appel avec le support d’une équipe GT. Transférer nos compétences GT en TC France ne peut être qu’un point fort. Ce programme viendrait en complément du GT. L’idée pour 2021 est de faire deux GT4 et une auto en TC ou TCA.”

Vous vous positionnez donc pour une présence en TC France ?

“Nous sommes séduits par le concept. Je pense qu’il peut y avoir de la demande pour faire rouler, par exemple, une Renault Clio 4 qui est le meilleur rapport qualité prix. Ce championnat est une très bonne idée de la part de SRO. J’ai tenu à leur manifester de l’intérêt et c’est aussi une sorte de confiance et d’engagement envers SRO en leur disant : ‘ce que vous faites nous séduit’. Le TC France me donne des idées pour sortir un budget. On sait où on met les pieds.”

Ce nouveau championnat permet aussi de faire une filière ?

“Exactement ! Plutôt que de faire grossir le staff GT, basculer en TC France en plus du FFSA GT est l’idée. C’est quelque chose qu’on sait faire avec un titre de Champion de France à la clé. Nous avons trouvé notre place chez SRO avec un staff qui répond présent et qui aime son métier.”

Venons-en aux Coupes de Pâques. Même si vous repartez du Gers avec deux podiums, on sent que les Audi sont encore à la peine. C’est aussi votre avis ?

“La victoire en course 1 est inattendue car les Audi ne sont pas là. Nous sommes encore dans le travail de compréhension de l’évolution de l’Audi avec, en plus, l’arrivée des nouvelles gommes. Les faits de course ont donné une partie du résultat sans oublier la solidité de l’équipage. En performance pure, nous ne sommes pas capables de jouer devant actuellement. Le nouveau pneu a une plage de travail différente et le kit 2020 de l’Audi demande de travailler encore plus. Aujourd’hui, nous n’avons pas tout compris. Les Tambay, Gachet et Guilvert devraient être bien mieux. Le travail demande des essais, mais ça demande aussi des moyens. AGS Events a beaucoup roulé, ils sont devants et ils ne doivent pas cela à la chance.”