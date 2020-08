Vincent Beltoise (Mirage Racing) : “Toute l’équipe passe à la vitesse supérieure”

Vincent Beltoise a clôturé sa saison FFSA GT 2019 par un succès au Paul Ricard en compagnie de Benoit Lison sur une Alpine A110 GT4/Mirage Racing. Si l’Alésien poursuit sa collaboration avec Mirage Racing, il aura dorénavant à ses côtés Rodolphe Wallgren, champion Am 2018. De quoi faire du duo un équipage pour la gagne en Pro-Am.

“Je suis content d’être ici à Nogaro”, a déclaré Vincent Beltoise à Endurance-Info. “J’ai pu finaliser ce programme grâce au soutien de mes partenaires qui continuent de me suivre. Il y a eu une période de flottement car le plan initial était de poursuivre avec Benoit. Malheureusement, la conjoncture fait que cela n’a pas pu être possible.”

Vincent Beltoise va pouvoir compter sur l’expérience de Rodolphe Wallgren pour l’accompagner : “Je connaissais déjà Rodolphe car nous avons croisé le fer en Alpine Elf Europa Cup. Je connais sa pointe de vitesse et je sais que nous avons les moyens de faire quelque chose de bien ensemble.”

“Mirage Racing est encore une jeune équipe même si elle compte des gens d’expérience”, poursuit Vincent. “Nous avons la performance, Signature a apporté quelques évolutions à l’A110 GT4, l’équipe a investi dans du matériel. Faire rouler trois Alpine dans un championnat aussi relevé est un vrai challenge. Toute l’équipe passe à la vitesse supérieure.”

Vincent Beltoise pilotera le même châssis qu’en 2019. L’Alpine A110 GT4 qu’il partage avec Rodolphe Wallgren porte le numéro 222 (919 en 2019, ndlr).

“Le plateau est vraiment impressionnant“, souligne le pilote Mirage Racing. “Tout est réuni pour bien figurer. Je me sens bien chez Mirage Racing et j’ai à coeur de briller. J’aime bien l’esprit de Guillaume (Bruot) et Fred (de Brabant), sans oublier la grosse expérience de Laurent (Martin). Le tout combiné fait que ça fonctionne. Il ne faudra pas se rater à Nogaro avec les trois courses du meeting.”