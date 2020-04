Vidéo : quand Pier Guidi s’offre une figure au départ des 24H de Spa…

Il y a des figures qui marquent et si on devait mettre une note à celle d’Alessandro Pier Guidi, on lui donnerait 10/10 sans aucun problème. Même sept ans après, ils sont encore nombreux à lui parler du départ des 24 Heures de Spa 2013.

Sa Ferrari 458 Italia GT3/SMP Racing part en première ligne de la plus grande course GT au monde avec une meute de fous furieux derrière la Ferrari et l’Aston Martin. La dérobade dans la partie haute du Raidillon aurait pu être lourde de conséquence mais le pilote italien est parvenu à éviter la sortie de piste et le peloton de GT3 a réussi à éviter la Ferrari. On ne sait toujours pas comment tout le monde est passé sans encombre. Qui a dit car control ?