Vidéo : l’équipe AIM Vasser Sullivan prête pour les 24 Heures de Daytona

Lexus Racing et AIM Vasser Sullivan vont disputer la première manche 2020 de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, les 24 Heures de Daytona. Deux Lexus RC F GT3 sont engagées dans la catégorie GTD.

Sur la #12, on trouvera Townsend Bell, Frankie Montecalvo, Aaron Telitz, vainqueur de l’Indy Lights, et Shane van Gisbergen, champion V8 Supercars. Jack Hawksworth, Parker Chase, Kyle Busch, double champion Nascar, et Michael de Quesada, vainqueur de Daytona 2017 en GTD, seront aux commandes de la #14.