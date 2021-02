Valentin Hasse-Clot (Garage 59) : “Je vis le moment présent avec bien moins de pression”

Promu pilote Junior Aston Martin Racing cette année, Valentin Hasse-Clot peut avoir la satisfaction du travail accompli. L’année 2020 lui a permis de s’émanciper en GT World Challenge Europe (Endurance) chez Garage 59 en Silver avec une 4e place au championnat. La catégorie GT4 lui a donné le titre GT4 European Series chez AGS Events.

En ce début d’année 2021, c’est l’Asian Le Mans Series qui permet au jeune pilote âgé de 25 ans dans quelques jours de se distinguer dans l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 qu’il partage avec Maxime Martin et Alexander West.

“En arrivant en Asian Le Mans Series, on ne s’attendait à rien en particulier”, a confié Valentin Hasse-Clot à Endurance-Info. “Garage 59 ne connaissait pas les championnats ACO et les pneus Michelin. L’objectif était d’être régulier, faire de belles courses et ne pas perdre de temps inutilement. Jusqu’à maintenant, c’est plutôt réussi avec aucun problème mécanique et pas la moindre touchette. A Dubai, en Course 1, le Full Course Yellow nous a été défavorable. En revanche, le lendemain, il a été positif. Avant les deux dernières manches, la satisfaction est donc de mise.”

Garage 59 fait face à une forte concurrence en GT, ce que ne dément pas le Silver de l’équipage de la #88 : “Nous avons tiré le maximum de l’auto dans chaque situation. A Dubai, on ne pouvait pas aller chercher la Porsche à la régulière. Le package GPX Racing était intouchable, aussi grâce à leur connaissance des lieux. Pour ma part, les deux circuits étaient nouveaux. Dubai m’a beaucoup plu, Abu Dhabi est plus spécial. Avoir le bon rythme ici n’est pas simple.”

Valentin Hasse-Clot compte bien se montrer à son avantage cette année afin de capitaliser sur la belle saison 2020 : “On m’a trop oublié ces dernières années car je n’étais pas sur les podiums. Je fais tout pour consolider mon CV de pilote et monter le plus possible sur les podiums.”

En plus, le pilote AMR Junior peut compter sur les conseils avisés de Maxime Martin : “Max a de grosses connaissances techniques. Il est toujours posé, jamais sous pression, jamais énervé. Son comportement rassure l’équipe toute entière. En une semaine, j’ai déjà fait un grand pas en avant. Sur la #88, tout le monde est calme, ce qui est très important dans un tel championnat.”

L’ancien pensionnaire de la Porsche Carrera Cup France peut voir l’avenir d’une façon positive : “J’ai toujours regardé ce qui allait se passer après et cela se traduisait par des fautes de pilotage. Je n’étais jamais sûr du lendemain. Dans le passé, je regardais la “carte globale”. Maintenant, je vis le moment présent avec bien moins de pression, ce qui se ressent sur mon pilotage.”

Le premier programme confirmé est le Championnat de France FFSA GT sur une Aston Martin Vantage GT4/AGS Events qu’il partagera en Silver avec le jeune Romain Leroux qui arrive de la Formule 4 : “Je suis enchanté de rouler en FFSA GT. AGS Events fait confiance à plusieurs jeunes sur les deux programmes. Sur un plan purement personnel, je n’ai jamais décroché un titre national, pas même en karting. Je veux un titre de Champion de France. Il va falloir travailler car ce sera compliqué. J’ai vraiment apprécié ma pige au Paul Ricard en 2020. C’est fou car, sur une séance d’essais libres, j’avais des noms connus tels que Prost et Panis devant et derrière moi.” L’autre programme devrait être un retour en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Valentin Hasse-Clot ne se contente pas de piloter pour Aston Martin, comme il l’explique : “Piloter est une chose, mais cela ne doit pas être une fin en soi. Je dois travailler l’aspect technique comme, par exemple, savoir “régler” une voiture. Quand tu roules pour un client, il faut savoir comment l’auto fonctionne. C’est un de mes objectifs de l’année : comprendre la technique. C’est aussi une des particularités des pilotes professionnels. En 2020, j’étais comparé aux Silver, là ce sera plus face aux Gold et Platinum. J’ai aussi une mission plus commerciale avec les équipes et les pilotes.

Je travaille étroitement avec Ben (Bourdaire, responsable de la compétition-client chez AMR, ndlr). J’ai fait une école de commerce et décroché un Master. C’est un domaine que j’apprécie beaucoup. Pour la petite histoire, c’est moi qui ait amené Yuki Nemoto chez Garage 59 en Asian Le Mans Series. Lors d’un test au Japon en 2020, je l’avais rencontré. Quand j’ai su que l’équipe cherchait un pilote, je l’ai appelé.”

L’autre objectif reste les 24 Heures du Mans : “J’en ai marre de regarder Le Mans dans mon canapé (rire). Cependant, je ne veux pas aller au Mans juste pour aller au Mans. Cette course est spéciale et je l’imagine avec des pensées positives. Faire Le Mans avec Garage 59, Maxime Martin et Alex West serait parfait pour moi.”