Richard Dean : “United Autosports fera Watkins Glen et Petit Le Mans cette année !”

L’équipe championne du monde d’endurance FIA et d’European Le Mans Series en titre en LMP2 fait son retour en IMSA WeatherTech SportsCar Championship lors des 12 Heures de Sebring ce week-end avec une Oreca 07 confiée à Guy Smith, Wayne Boyd et Jim McGuire.

Mieux encore, United Autosports a annoncé que l’écurie disputerait le reste des manches de la Michelin Endurance Cup IMSA, avec la possibilité d’engager une LMP3 plus tard dans l’année. La LMP2 – un châssis flambant neuf – doit rester aux États-Unis dans le nouvel atelier de United à Riviera Beach, en Floride, en vue des 6 Heures de Watkins Glen en juin et de Petit Le Mans, maintenant déplacé mi-novembre.

“Nous avons apprécié les trois courses que nous avons faites en 2018, Daytona, Sebring et Watkins Glen”, a déclaré Richard Dean à Sportscar365. “En 2019, nous sommes passés à deux voitures en ELMS en LMP2 et nous travaillions également sur notre nouvelle installation au Royaume-Uni, c’est pourquoi nous n’avons rien mis en place cette année-là. Nous avions l’intention de revenir l’année dernière et, jusqu’en février, j’étais aux États-Unis à la recherche d’installations. Nous sommes venus ici à Sebring comme tout le monde quand la manche WEC a été annulée, et à ce moment là, nous étions sur le point de nous engager dans quelque chose d’un peu plus important. Mais pour des raisons évidentes, tout cela a été mis au placard, donc nous reprenons en quelque sorte là où nous sommes arrêtés. Nous avons examiné les problèmes que nous avons rencontrés en 2018 pour essayer de les résoudre ici. Cette année, il s’agit vraiment de prendre pied, d’avoir une petite base, de régler ces problèmes pour essayer de fonctionner comme une équipe basée en Europe mais ici aux USA. Nous allons disputer Sebring, Watkins Glen et Petit Le Mans. Encore une fois, il s’agit de tout régler et de nous établir pour quelque chose ici l’année prochaine, un peu plus à temps plein.”

@United Autosports

Richard Dean a déclaré que des épreuves supplémentaires en LMP2 cette saison sont peu probables en raison de conflits de calendrier, mais il n’a pas exclu d’amener une Ligier JS P320 pour rejoindre les rangs des LMP3 en IMSA WeatherTech lors des deux manches restantes de l’Endurance Cup.

“Pour le moment, nous avons une voiture de rechange et nous devons décider si cette voiture est mieux positionnée au Royaume-Uni ou si elle peut venir ici et s’embarquer dans un petit programme. Ce programme LMP2 tourne en grande partie autour de Jim McGuire. Avec un Bronze dans la voiture, la façon dont nous pouvons aborder ce programme est très claire. Jim a pris cet engagement.”

United Autosports se prépare aussi à une éventuelle saison complète en 2022 avec une présence en LMP2 et en LMP3. Pour cela, il a fallu trouver une base. “La côte Est [lieu de l’atelier] est très pratique pour nous en ce moment, car nous avons des gens qui vont et viennent. Mais nous sommes en train de nommer des personnes localement pour travailler à plein temps sur cette base, afin d’avoir quelqu’un sur place en permanence qui puisse faire face à une charge de travail.

Plutôt que de rapatrier le matériel, tout reste ici – pièces de rechange, équipement des stands, remorque de course – afin de nous faciliter la vie pour les deux courses restantes. J’aimerais avoir un programme complet en IMSA WeatherTech, en LMP2 ou LMP3. J’aimerais faire ça l’année prochaine. Mais c’est juste ma liste de souhaits plutôt qu’un engagement à ce stade, parce qu’il y a beaucoup de choses en jeu pour que cela se produise. Mais c’est ce que nous aimerions faire.”