Une série hydrogène en 2023 : l’Hyraze League

Une nouvelle Série verra le jour en 2023, tout autant inédite qu’innovante : l’Hyraze League.

Cette série sera en effet ouverte à des voitures propulsées et alimentées par l’hydrogène, des autos développant 800 chevaux. L’hydrogène est converti en électricité dans deux réservoirs, l’énergie étant transportée vers quatre moteurs électriques.

Cette série sera montée en association entre l’ADAC e.V (ADAC pour Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), organisateur entre autres de l’ADAC GT Masters, DEKRA SE, DMSB e.V (Fédération Allemande du Sport Automobile), HWA AG, Schaeffler AG et WESA (World Esports Association).

L’utilisation de l’hydrogène ne sera pas la seule innovation sur les voitures qui auront un système de freinage annoncé révolutionnaire (les poussières de frein seront récupérées dans la voiture) et qui auront le « steer-by-wire system » (direction à commande électrique). Ces autos auront également quatre roues motrices et disposeront de pneumatiques spécialement développés avec des matières premières renouvelables, ce qui devrait réduire leur usure. Le nombre de pneus sera limité.

Les courses pourront avoir lieu en format sprint ou endurance. Le format endurance sera facilité par la rapidité du remplissage des réservoirs (gros avantage par rapport à la recharge des batteries).

La préoccupation majeure de l’Hyraze League étant l’environnement, les châssis seront fabriqués à partir de fibres composites naturelles. Chaque team engagé pourra construire son propre châssis, avec le design de son choix, ce qui assurera la diversité du plateau.

Le concept général et les éléments clé des voitures sont développés par les ingénieurs de HWA AG qui vont mettre l’accent sur un faible appui aérodynamique afin de faciliter les dépassements et donc de garantir l’action sur la piste. Le manque d’appui entraînera des distances de freinage plus longues, ce qui permettra également la récupération de l’énergie.

Pour limiter les coûts, une réglementation claire concernant l’aérodynamique sera promulguée. Les pièces mécaniques seront, elles, conventionnelles et déjà utilisées par les partenaires de cette nouvelle série.

N’étant pas avare d’innovations, l’Hyraze League a également créé un lien entre la compétition automobile sur piste et l’E-Sports. Chaque équipe aura deux pilotes : un pour la compétition réelle et un autre pour la course E-Sports ! Le même nombre de points sera attribué pour la « vraie » course et pour la course virtuelle. Le classement de la série se fera au cumul des points des deux disciplines.