Une première à Albi pour la Sprint CUP by Funyo !

Communiqué de presse :

Pour la 4ème manche de la saison 2020 les pilotes de la Sprint CUP by Funyo se rendent au 76ème Grand Prix d’Albi. Une grande première pour les SP05 EVO ! En effet les prototypes 100% français de Romain Angebeau n’avaient jusqu’alors pas encore eu l’occasion d’y poser les roues en compétition.

Si Marc-Antoine Dannielou (HMC Racing) a pris une sérieuse option au classement, Stéphane Codet (Pôle Position 81) va faire parler la poudre sur un tracé qu’il connait parfaitement. Les équipiers du team Bleu Mercure Racing, Patrick Seillé, Eric Tessier et Aurélien Robineau comptent bien jouer les arbitres de luxe. À moins que le très expérimenté Marcel Sciabbarrasi (Sciabbarrasi Compétition) et le jeune Hugo Condé (HMC Racing) décrochent leur premier podium au général ce week-end.

Chez les Gentlemen Marcel Sciabbarrasi a creusé l’écart, mais le champion 2019 Édouard Héry (Pôle Position 81) n’abdique pas encore. Claude Chaumot (AVP) quant à lui a retrouvé le chemin des podiums depuis le meeting du Paul Ricard ! Chez HMC Racing, Christian Camboulive aligne les courses avec une régularité de métronome sur la ligne d’arrivée, une stratégie qui s’avérera payante en fin de saison, quand son équipier Frank Lefèvre va tout donner pour reprendre des places au championnat.

En catégorie Espoir si Marc-Antoine Dannielou est un cran au-dessus, son équipier Hugo Condé semble suivre ses traces mais il aura fort à faire avec Sébastien Lambla Sciabbarrasi (Sciabbarrasi Compétition) ou encore Kevin Barthes (AVP).

Ce 76ème Grand Prix d’Albi sera une grande première pour la plupart des pilotes de la Sprint CUP by Funyo. Sur un circuit à “l’ancienne” ultra rapide et très technique avec de gros freinages et de grandes accélérations, le spectacle s’annonce exceptionnel durant les 4 courses du weekend Albigeois.