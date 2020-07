Une manche IMSA un peu particulière pour BMW

Samedi, l’IMSA WeatherTech et le sport automobile vont reprendre leur droit après cette pandémie de Covid19 à Daytona. L’équipe BMW RLL sera en terres connues puisque la marque allemande a signé son 2e succès consécutifs aux 24 Heures de Daytona en janvier dernier. Même si ce sera ce coup-ci une course sprint (2 h 40), revenir après un succès est toujours bon pour le moral des troupes.

D’ailleurs, les hommes de BMW RLL en auront bien besoin. Certes, la bataille sera âpre en GTLM comme ça l’est d’habitude face à Porsche et Corvette. Mais, cette première manche post Coronavirus aura une saveur plus particulière suite à l’accident d’Alex Zanardi. Toute l’équipe BMW RLL et la famille BMW pensera au pilote italien qui a été gravement blessé dans un accident en Italie le vendredi 19 juin.

Pour rappel, Alex Zanardi, double champion CART, octuple champion du monde et détenteur de quatre médailles d’Or aux JO Paralympiques en cyclisme handisport, avait fait son retour en Endurance sur la scène nord-américaine en janvier 2019, au volant d’une BMW M8 GTE spécialement préparée pour les 24 Heures de Daytona.

“Alex est aimé dans le monde entier”, a déclaré Bobby Rahal, directeur de l’équipe. “Quelle que soit la discipline dans laquelle il a choisi de concourir, il s’y plonge avec un esprit indomptable. Le temps qu’il a passé avec nous à Daytona l’année dernière est quelque chose dont nous nous souviendrons toujours”.

Bruno Spengler confirme que son esprit sera partagé pour ce week-end de reprise : “Alex est dans mes prières tous les soirs. Nous avons partagé une voiture ensemble en 2015 aux 24 Heures de Spa et je m’en souviendrai pour le reste de ma vie. Il est une idole pour moi. Alors que la majorité de nos pensées seront avec Alex, samedi, nous partagerons notre attention avec Daytona pour la deuxième fois cette année. Même si j’ai apprécié la saison des courses sim, ce sera bon de revenir au volant d’une vraie BMW M8 GTE”.

Pour rappel, Connor De Phillippi et Bruno Spengler seront aux commandes de la BMW M8 GTE #25. John Edwards et Jesse Krohn, les leaders au championnat, piloteront la BMW M8 GTE #24.

@Rahal Letterman Lanigan Racing

L’IMSA WeatherTech 240 à Daytona aura lieu ce samedi 4 juillet. La course débutera à 18h05 (00 h 05 en France).