Une bonne saison Ligier JS Cup France en préparation

Vous connaissez la Ligier Endurance Series dans les colonnes d’Endurance-Info, mais il ne faut pas oublier qu’il existe la Ligier JS Cup France organisée dans le cadre des week-ends Fun Racing Cars sous la houlette de Benoit Abdelatif. Les meetings regroupent Ligier JS Cup France et Fun Cup.

Avec sept événements prévus cette année, la Ligier JS Cup France entame sa troisième saison. La série passera par Le Mans, Dijon, Spa, Magny-Cours, Paul Ricard, Nogaro et Portimão à chaque sur un format de 6 heures (4h à Dijon et Spa, 2 x 4h à Nogaro). Hankook est le manufacturier pneumatique unique.

“2021 se présente bien”, a déclaré Benoit Abdelatif à Endurance-Info lors d’une journée de roulage à Magny-Cours. “L’intérêt est clairement là et le produit Ligier JS2 R est parfaitement placé niveau coût.”

Les équipes roulent à trois pilotes sur de vraies courses d’endurance. Quelques grands noms viennent gonfler la liste des pilotes en piste au gré des meetings. Nicolas Prost a fait partie de ceux au départ chez Orhès Racing, la structure d’Olivier Pernaut. “C’est toujours bon de voir des pilotes connus venir rouler”, souligne Benoit Abdelatif. “Les gentlemen sont ravis de se confronter à des pointures. Nous avons deux classements avec Pro-Am et Am. Les écuries sont structurées et tous vivent de la course.” A noter que le championnat Fun Cup fête cette année son 20e anniversaire.

Le championnat 2021 s’annonce sous de bons auspices malgré une situation sanitaire encore précaire : “Pour démarrer une série, il faut trois ans pour atteindre une vitesse de croisière. Nous attaquons notre troisième saison, dont deux sous le COVID-19. Le gros point positif est que la majorité de nos clients nous font toujours confiance.”

Le plateau 2021 devrait tourner autour de 20 Ligier JS2 R. LADC Motorsport a confirmé deux autos, une pour Thierry Petit et Grégory Servais, l’autre pour Steven Palette et Yves Bandi. Orhès Racing sera à nouveau un acteur majeur du championnat. Axel, Rémi et Didier van Straaten seront de la partie au sein du team dirigé par Olivier Pernaut, tout comme Guillaume Breard, Benjamin Rivière et Philippe Sersot. Michael Costa et Franck Dallavalle en seront eux aussi chez Orhès. Laurent Duchesne et Nicolas Larose rouleront pour 4RACE. Il faudra surveiller de près Natan Bihel et Romain Carton chez Mathias Beche Performance. Hugo Rosati et Jean-René Defournoux remettront leur couronne en jeu chez Zosh Compétition.