Une Aston Martin Vantage et une autre GT4 pour JSB Compétition

D’après le site FFSA GT :

On parlera beaucoup de JSB Compétition dans le Championnat de France FFSA des Circuits. L’équipe des Hauts-de-France se lance en effet dans un double programme : le Championnat de France FFSA Tourisme et… le Championnat de France FFSA GT, avec une Aston Martin et une autre GT4.

« Ce ne sera pas notre première dans ce championnat », rappelle Julien Briché, le patron-pilote. « En 2010 et 2011, nous avions déjà participé au FFSA GT à l’époque de la réglementation GT3. Nous engagions alors des Lamborghini Gallardo. »

Avec quelques résultats de choix, comme cette victoire à Magny-Cours lors de la finale de la saison 2010 que Julien avait décrochée avec Jean-Claude Lagniez.

« Même si nous n’avons plus roulé en FFSA GT, nous avons gardé une certaine expérience de ce type de voiture en participant au Lamborghini Super Trofeo en 2017 et 2018 », reprend Julien. « Je faisais alors équipe avec Jean-Laurent Navarro. Et c’est de nouveau lui que je vais retrouver en FFSA GT. On s’entend super bien et je me réjouis de vivre cette saison en sa compagnie. »

Cette fois, c’est une Aston Martin Vantage AMR GT4 qui sera alignée par la structure nordiste en Pro-Am. Vice-champion du TCR Europe 2019 et spécialiste des coupes Peugeot, avec notamment deux titres en trois ans dans la 308 Racing Cup, Julien devrait assez rapidement trouver ses marques au volant de la belle anglaise. Quant à Jean-Laurent, après avoir été vice-champion Am de la coupe 308 en 2019, il a aussi goûté au TCR Europe. Il espère pouvoir se mêler au plus vite aux meilleurs pilotes classés Bronze du FFSA GT.

Outre l’Aston, une autre GT4 prendra place sous l’auvent de JSB Compétition. On retrouvera à son volant le Corse Mathieu Casalonga, notamment vu en rallye avant de faire deux apparitions en fin de saison 2019 dans la Peugeot 308 Racing Cup, déjà avec l’équipe de Julien Briché. Son équipier sera Benjamin Cauvas. Lui aussi passé par les coupes Peugeot avec JSB Compétition, mais avec une 208, le citoyen d’Eaubonne (Île-de-France) fait le grand saut vers le GT4. Pour ces deux débutants en GT, on peut donc parler de découverte et d’un beau défi à relever dès les Coupes de Pâques de Nogaro, du 2 au 5 avril prochains.