Une 3e Audi pour Full Motorsport

Full Motorsport triple la mise cette saison en Championnat de France FFSA GT. Le team bordelais fera rouler une troisième Audi R8 LMS GT4. Michael Blanchemain et Morgan Moullin-Traffort seront associés en Pro-Am sur la #6. Si le premier cité a déjà roulé pour le compte de l’équipe de Vincent Saphores, le second découvrira Full Motorsport.

Avec trois Audi R8 LMS GT4, Full Motorsport sera présent dans les trois classes. Lonni Martins et Sacha Bottemanne évolueront en Silver. Christophe Hamon et Pascal Huteau auront quant à eux l’objectif d’aller chercher la couronne en Am.