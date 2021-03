Un programme complet pour Garage 59

Présent aux essais officiels Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, Garage 59 prépare sa saison 2021 qui va passer par un programme complet Sprint et Endurance.

L’écurie britannique dirigée par Andrew Kirkaldy alignera deux Aston Martin Vantage GT3 dans les deux championnats.

Alexander West et Jonny Adam se partageront le volant d’une Aston Martin en Sprint dans la classe Pro-Am. Nicolai Kjærgaard et Tuomas Tujula seront quant à eux associés en Silver Cup. Le premier cité roulait l’an passé en GT World Challenge Europe sur une Bentley alignée par Team Parker Racing. Son coéquipier arrive de l’Italian GT et de l’International GT Open.

Deux Aston Martin Vantage GT3 rouleront en Endurance. Alexander West, Jonny Adam et Chris Goodwin rouleront en Pro-Am. Valentin Hasse-Clot, Alex MacDowall et Nicolai Kjærgaard évolueront en Silver Cup.