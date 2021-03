Un programme complet pour Barwell Motorsport

Après trois couronnes consécutives en GT World Challenge Europe ces trois dernières années (Am en 2018 et 2019, Silver en 2020), Barwell Motorsport hausse le ton cette saison en faisant rouler une Lamborghini Huracan GT3 sur un programme complet Sprint et Endurance.

Miguel Ramos et Henrique Chaves, tous deux titrés en International GT Open, seront associés sur une Lamborghini Huracan GT3 en Sprint. Ramos a roulé pour Barwell en 2016 avant de refaire quelques apparitions en 2018.

Les deux pilotes portugais seront épaulés par Adrian Amstutz, fidèle à l’écurie de Mark Lemmer, sur les manches Endurance. Le Suisse avait mis sa carrière de pilote de côté en 2020.

Leo Machitski, autre fidèle de Barwell Motorsport, sera en renfort aux Total 24 Heures de Spa en remplacement de Adrian Amstutz. Le Russe se concentrera sur le British GT cette saison. Le quatrième homme pour la classique spadoise sera annoncé plus tard. On sait tout de même que ce sera un pilote professionnel proche de l’effectif Barwell ou un pilote officiel Lamborghini Squadra Corse.