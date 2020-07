Un point avec Pierre Nicolet, CEO de Ligier Automotive

Entre les débuts de la Ligier JS P320 et le lancement de la Ligier European Series, Pierre Nicolet était bien occupé le week-end dernier au Paul Ricard. Le CEO de Ligier Autmotive a pu suivre la belle prestation du nouveau prototype conçu à Magny-Cours. Du côté de la Ligier European Series, le championnat est promis à un bel avenir. Le constructeur s’est renforcé il y a peu avec l’arrivée de Nicolas Monteil au poste de directeur technique. Pierre Nicolet est revenu avec nous sur les différents dossiers.

Etes-vous satisfait du lancement de la Ligier European Series ?

“Avec 16 autos, la satisfaction est de mise sachant que l’objectif est d’arriver à 20 Ligier d’ici la fin de saison. La JS P4 plaît aussi bien pour la course que pour le track day et la JS2 R est le produit parfait pour du sprint. Le championnat permet de se faire remarquer pour aller plus haut. C’est une très bonne école pour un prix raisonnable. Une saison coûte de 120 à 150 000 euros pour six à sept meetings.”

Le championnat est amené à se développer dans d’autres pays ?

“Nous avons déjà l’Italie en collaboration avec Gruppo Peroni. La présentation a eu lieu il y a peu de temps avec un très bel accueil. Nous espérons une quinzaine d’autos en 2021 sur un format équivalent à celui de la France. A terme, l’objectif est de dupliquer l’auto dans d’autres pays européens, mais aussi en Asie et aux Etats-Unis. Avec ces deux modèles, on maîtrise l’homologation et tout ce qui est autour. Ligier souhaite de la stabilité.”

Les feux sont au vert avec de bons débuts de la JS P320 ?

“Les débuts sont positifs, mais il faut continuer à travailler pour assurer la fiabilité de l’auto.”

Les sujets LMDh et LMP2 sont toujours d’actualité ?

“Nous avons lancé la conception de la colonne vertébrale commune. Le bureau d’études y travaille. Ligier sera présent en LMP2 et LMDh si un constructeur nous rejoint. Une décision doit être prise d’ici la fin de l’année. Nous avons à cœur de démontrer que la marque Ligier est affûtée pour cette nouvelle génération de LMP2. L’arrivée de Nicolas Monteil est un plus. Pour lui, c’est un retour aux sources puisqu’il est passé par Martini et Ligier de 2003 à 2005 avant de passer chez Peugeot puis Porsche. Nicolas a une grosse expérience des matériaux composites.”

Ligier Automotive est présent chaque année en Asian Le Mans Series. Le nouveau calendrier vous ravit ?

“Je suis très heureux du calendrier remanié et le retour des équipes est lui aussi très positif. C’est très intelligent de la part du championnat d’avoir mis en place ce calendrier 2020/2021.”

Vos activités ont repris à 100% ?

“Les ateliers sont restés fermés deux mois et l’activité a repris progressivement mi-mai. Nous avons répondu à toutes les demandes. Nous étions à 80% en juin et sommes à 100% depuis début juillet.”