Un point avec Pascal Zurlinden (Porsche) : LMDh, GTE, GT3, GT4

Fidèle à la catégorie GTE-Pro en WEC, Porsche entame une nouvelle saison avec deux 911 RSR. La marque allemande vise à reprendre la couronne mondiale tout en travaillant sur le programme LMDh. La catégorie GT3 fait elle aussi partie des priorités via la compétition-client. Pascal Zurlinden, en charge des programmes officiels chez Porsche, ne manque donc pas de travail.

Des infos sur le LMDh dans les semaines à venir…

Si Audi a distillé sur le programme LMDh aujourd’hui-même, il va falloir patienter encore un peu pour en savoir plus dans le camp Porsche. “Vous en saurez plus sous peu sur le LMDh chez Porsche”, a déclaré Pascal Zurlinden à Endurance-Info. “Le timing est respecté sans perte de temps.” Des infos sont attendues le mois prochain.

Un engagement officiel est prévu des deux côtés de l’Atlantique en plus des équipes privées, et ce dès 2023. Le nom de Penske revient régulièrement pour le marché américain. Concernant le châssis, Multimatic tient la corde.

A l’instar du GT3, Porsche vise clairement la compétition-client : “L’intérêt pour le LMDh est clairement là car les équipes privées peuvent disposer de la même voiture et même battre les officielles.”

Une nouvelle Porsche 911 GT3 R en 2023…

La question de l’avenir du GT va aussi se poser avec une possible arrivée des GT3 en remplacement des GTE. En attendant d’en savoir plus, Porsche a vendu 10 RSR en 2020 et 83 911 GT3 R en deux ans. “Beaucoup de teams privés veulent aller au Mans”, souligne Pascal Zurlinden. “La plateforme GT3 serait parfaite pour voir plus de concurrents si le GTE devait s’arrêter.”

Une nouvelle 911 GT3 R, basée sur la 992, doit justement arriver en 2023. On parle bien d’une nouvelle auto et non d’un kit Evo pour le modèle actuel. Dès 2022, le GTD Pro doit faire ses débuts en IMSA en remplacement du GTLM (GTE). Plusieurs teams ont manifesté leur intérêt pour être de la partie en Porsche, toujours dans l’esprit de la compétition-client.

Pour le DTM, qui fait la part belle au GT3 cette année, Porsche est prêt à soutenir des clients qui se manifesteraient. En revanche, il n’est pas prévu d’avoir le moindre programme officiel.

Une présence plus soutenue aux Total 24 Heures de Spa est aussi dans les tuyaux avec plus de 911 GT3 R au départ que sur la saison régulière GT World Challenge Europe.

Toujours un pied en GT4…

Porsche va conserver une présence en GT4 dans le futur, une catégorie qui, selon Pascal Zurlinden, représente “la base de la pyramide.” Si la 718 Cayman GT4 reste boudée en France, la Porsche GT4 brille dans les autres pays. Là aussi, le constructeur allemand planche sur le futur tout en espérant le développement de la catégorie GT2.