Un plateau de 36 autos en Asian Le Mans Series !

36 ! La liste des engagés de la saison saison 2021 de l’Asian Le Mans Series comprend 36 autos. La série asiatique labellisée ACO continue sa belle montée en puissance dans un contexte sanitaire, mais aussi économique, qui reste fragile. La délocalisation du championnat à Yas Marina (Emirats Arabes Unis) en février pour quatre courses a séduit les clients. Il reste 50 jours avant le lancement de la saison 2021. La grille sera composée de 17 prototypes (7 LMP2 et 10 LMP3) et 19 GT3.

Le championnat fait dans la nouveauté sur le plan des engagés tout en fidélisant ses équipes habituelles. Les quatre champions de la saison 2019/2020 seront là pour tenter la passe de deux. G-Drive Racing by Algarve alignera une paire d’Aurus 01 LMP2. Ce sera la première fois qu’on verra une Aurus en dehors du WEC et des 24 Heures du Mans. Eurointernational, qui a décroché la couronne LMP2 Am la saison dernière, s’allie avec Ojets Prestige Racing pour faire rouler une Ligier JS P217, toujours dans la classe Am. Nielsen Racing, l’équipe titrée en LMP3, sera elle aussi de retour avec deux Ligier JS P320. HubAuto Racing visera un nouveau titre en GT.

Phoenix Racing sera à coup sûr partie des équipes à surveiller pour ses débuts en LMP2 avec une ORECA 07. Era Motorsport en fera de même avec une ORECA 07 managée par Jota. L’écurie britannique alignera en parallèle une LMP2 sous son propre nom. La nouveauté nous vient de Racing Team India qui aura en charge une ORECA 07. Seule la Ligier JS P217/Eurointernational Ojets Prestige Racing est engagée en Am.

La saison 2021 marque le retour de United Autosports en LMP3 avec la présence de trois Ligier JS P320. Phoenix Racing sera de la partie en LMP3 avec une Ligier, de même que CD Sport et RLR Msport. ARC Bratislava et DKR Engineering amèneront de la diversité avec respectivement une Ginetta LMP3 et une Duqueine D08.

Le plateau GT3 est relevé comme jamais avec qualité, quantité et diversité. McLaren, Porsche, BMW, Ferrari et Aston Martin sont les marques déjà représentées. HubAuto Racing doit encore confirmer son châssis. Inception Racing with Optimum fera rouler l’unique McLaren 720S GT3 du plateau qui sera en Am. On retrouvera en Am la Ferrari 488 GT3/Rinaldi Racing et une des deux GT3 de Absolute Racing (une Porsche ou une Audi). GPX Racing sera sur ses terres avec une Porsche 911 GT3 R et peut-être même une deuxième. Walkenhorst Motorsport fera ses débuts dans le championnat avec deux BMW M6 GT3.

Fidèle à la série, AF Corse alignera deux Ferrari 488 GT3. Rinaldi Racing aura en charge une deuxième Ferrari et les Danois de Formula Racing seront eux aussi avec une 488 GT3. D’station Racing fera partie du contingent Aston Martin avec une Vantage GT3. Garage 59 sera là avec deux Vantage, de même que TF Sport (une sous la bannière Oman Racing with TF Sport). Precote Herberth Motorsport découvrira la série avec deux Porsche 911 GT3 R.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest: « C’est très positif de voir une grille aussi forte en Asian Le Mans Series. Cette année a été difficile pour beaucoup de nos équipes, mais je suis sûr que cette saison leur offrira l’occasion idéale de courir dans une série de classe mondiale, dans un environnement sûr et sécurisé. Je leur souhaite à tous bonne chance et j’ai hâte de voir les courses en février. »

Cyrille Taesch Wahlen, PDG de l’Asian Le Mans Series: « Il ne fait aucun doute que cette année a soulevé de nombreux défis, mais elle nous a également donné l’occasion de créer quelque chose de différent. Nous voulions créer une saison qui non seulement répondait aux mêmes normes élevées que nous fixons chaque année, mais qui soit également financièrement viable et minimise les restrictions de voyage et les perturbations. Nous avons écouté nos clients et ils nous ont à leur tour fait confiance. J’ai vraiment hâte de travailler avec eux pour offrir ce que j’espère sera une excellente saison! »

Quatre courses de quatre heures seront donc organisées sur le Yas Marina Circuit. Des configuration différentes seront proposées aux concurrents avec un mélange jour/nuit. Les deux premiers meetings se dérouleront les 5 et 6 février avant deux autres courses les 19 et 20 février.

La liste des engagés est ICI...