Un nouveau visage pour le DTM en 2021

Le DTM prend un nouveau virage en 2021 suite à l’adoption des autos de la catégorie GT3 en remplacement des coûteuses voitures actuelles. La série lancée en 1984 va donc entamer un nouveau chapitre de son histoire et faire concurrence avec l’ADAC GT Masters qui fonctionne très bien.

“Le sport automobile et le secteur de la mobilité sont dans une phase de transition”, a déclaré Gerhard Berger, patron du DTM. “Par conséquent, nous mettons actuellement en œuvre une diversification progressive de notre portefeuille de séries pour un avenir conscient qui combine les exigences les plus élevées et les tendances innovantes. Nous conserverons l’ADN du légendaire DTM avec le fascinant sport automobile roue contre roue. Le sport automobile traditionnel pour les plus jeunes et les plus ancien restera un élément fixe de la plateforme DTM, du DTM Trophy en passant par les courses classiques en passant par le DTM Esports. En tant que série de course distincte, le DTM Electric innovant et entièrement électrique doit être ajouté dans un proche avenir. Dans l’ensemble, c’est un ensemble solide avec cinq éléments de haute qualité avec lesquels nous dirigerons la plate-forme DTM dans un avenir à multiples facettes.”

Pour 2021, deux courses de 50 minutes à pilote unique seront proposées avec en prime le DTM Trophy réservé aux GT4. La saison ne débutera qu’en mai en Russie à St Petersburg pour se refermer début octobre à Hockenheim.

Calendrier 2021 :

28–30 Mai – Igora Drive, St. Petersburg (RUS)* A confirmer 11–13 ou 18-20 Juin – Monza (ITA) 2–4 Juillet – Norisring (GER) 23–25 Juillet – DEKRA Lausitzring Grand Prix (GER) 6–8 Août – Zolder (BEL) 20–22 Août – Nürburgring (GER) 3–5 Septembre – Red Bull Ring (AUT) 17–19 Septembre – Assen (NED) 1–3 Octobre – Hockenheim (GER)

La série remise à la cave les départs arrêtés pour se mettre aux départs lancés que tout le monde connaît. Un changement de pneus sera obligatoire (six mécaniciens autorisés, deux pistolets). Le DTM aura son propre système de BOP. Les pilotes devront être titulaire d’une licence A ou B, l’objectif étant d’avoir uniquement des pilotes professionnels. Hankook poursuit sa collaboration avec le championnat.