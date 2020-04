Un nouveau calendrier pour l’ADAC GT Masters

Comme les autres championnats, l’ADAC GT Masters a été contraint de revoir son championnat en raison du Covid-19. Sept meetings sont toujours prévus cette année avec un début de championnat qui débutera au mieux le dernier week-end de juillet (une semaine après les Total 24 Heures de Spa) à Most (République Tchèque) ou Lausitzring (Allemagne).

Les dates des quatre meetings suivants restent identiques, à savoir Nürburgring, Zandvoort, Hockenheim et Sachsenring. Direction ensuite le Red Bull Ring à la mi-octobre avant la finale d’Oschersleben (23/25 octobre).

La série GT allemande aura à ses côtés l’ADAC TCR Germany sur tous les meetings et l’ADAC GT4 Germany sur six des sept événements. L’ADAC Formule 4 et la Porsche Carrera Cup Germany accompagneront également l’ADAC GT Masters sur plusieurs meetings. L’objectif du promoteur est d’éviter toute date commune avec le GT World Challenge Powered by AWS.