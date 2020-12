Un calendrier de prestige pour la Porsche Carrera Cup France 2021

Communiqué de Presse :

Savant mélange de circuits incontournables tricolores et de destinations internationales prestigieuses, le calendrier de la Porsche Carrera Cup France 2021 affiche douze courses qui s’étaleront de début mai à fin octobre.

L’année 2021 sera celle du changement pour la Porsche Carrera Cup France, avec l’entrée en lice de la nouvelle génération de la Cup : la 911 GT3 Cup type 992. Et pour mettre en valeur la plus plébiscitée des voitures de compétition de Porsche, le calendrier mis sur pied s’annonce encore parmi les plus attrayants sportivement au sein du paysage des disciplines monotypes en circuit. D’autant qu’il a en plus été pensé pour ne pas souffrir de clashs de dates avec la Porsche Mobil 1 Supercup et permettre ainsi aux pilotes et teams fidèles à la marque de Zuffenhausen de s’aligner sur différents terrains. Jugez plutôt : après la traditionnelle séance d’essais officiels de pré-saison, qui aura lieu cette année à Magny-Cours (07.04 –08.04), six rendez-vous de deux courses chacun se succèderont, dont deux dans l’Hexagone, notamment sur le circuit utilisé par la F1 ces dernières années, et quatre sur les plus beaux tracés européens.

La saison s’ouvrira ainsi début mai à Magny-Cours (07.05 – 09.05) à l’occasion du Championnat de France des Circuits FFSA, avant de prendre la direction de l’incontournable Paul Ricard (14.05 -16.05), cette fois-ci dans le cadre de l’Open GT. Comme en 2020, le peloton des 911 GT3 Cup retrouvera ensuite le mythique tracé de Spa-Francorchamps (18.06 – 20.06) ou toboggan des Ardennes, là aussi dans le cadre de l’Open GT, pour un rendez-vous toujours très prisé en raison de l’histoire du circuit et de son profil vallonné très exigeant.

Mais la saison n’en aura pas fini avec les temps forts ! La programmation de Monza (09.07 – 11.07), dans les rangs de l’ELMS, sera à coup sûr un autre rendez-vous attendu tant celui que l’on surnomme « le temple de la vitesse » fait rêver des générations entières de pilotes. La fin de saison verra enfin la Porsche Carrera Cup France faire escale en Espagne puis au Portugal, pour deux meetings respectivement intégrés au GT World Challenge Europe puis à l’ELMS. Si Barcelone (08.10 – 10.10) figure désormais parmi les circuits de référence de la formule monotype chère à Porsche France, Portimao (22.10 – 24.10) fait pour la première fois son entrée au calendrier et promet d’ores et déjà une finale de toute beauté, avec ses nombreux virages en aveugle. Avec un tel programme alléchant, vivement donc la saison prochaine, pour de nouvelles confrontations de haut vol au sein de la Porsche Carrera Cup France !

Calendrier Porsche Carrera Cup France 2021

07.04 – 08.04 | Tests Officiels – Magny-Cours

07.05 – 09.05 | Magny-Cours (Courses 1 & 2) – Championnat de France des Circuits FFSA

14.05 – 16.05 | Paul Ricard (Courses 3 & 4) – Open GT

18.06 – 20.06 | Spa-Francorchamps (Courses 5 & 6) – Open GT

09.07 – 11.07 | Monza (Courses 7 & 8) – ELMS

08.10 – 10.10 | Barcelone (Courses 9 & 10) – GT World Challenge Europe

22.10 – 24.10 | Portimão (Courses 11 & 12) – ELMS