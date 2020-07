Un calendrier 2020 rythmé sur les circuits du Mans !

Communiqué de Presse :

Conséquence de la pandémie de Covid-19, l’Automobile Club de l’Ouest a adapté la saison 2020 de compétition sur les circuits du Mans. Elle débutera les 1er et 2 août pour se terminer le 15 novembre, après douze rendez-vous, organisés sur le Bugatti, les mythiques 13 kilomètres du tracé des 24 Heures du Mans, ou encore le Circuit International de Karting. Avec public restreint ou à huis clos, conformément aux directives gouvernementales ou suivant l’évolution de la situation sanitaire.

A vélo, ou sur des machines à 4 ou 2 roues, ou encore au volant d’engins extrêmes, Camions et Karting, engagés pour des épreuves de vitesse ou d’endurance, les différents concurrents qui se présenteront d’août 2020 à novembre 2020 sur les circuits du Mans seront accueillis avec professionnalisme et enthousiasme de la part des équipes de l’ACO, satisfaites de retrouver la compétition.

Parmi les événements phares internationaux, on relèvera les 24 Heures Motos, les 24 Heures du Mans (durant lesquelles Road To Le Mans et Porsche Carrera Cup seront programmés), le GP de France Moto, les 24 Heures Camions… Douze rendez-vous se dérouleront au Mans, représentant plus de 100 heures de courses, pour des milliers de concurrents.

En cette année particulière, l’ACO entend saluer le travail du personnel médical pour lutter contre la Covid-19. Différentes opérations seront organisées, à commencer par les 1er et 2 août, avec l’engagement d’un équipage sur une Coccinelle lors des Fun Racing Cars, composé de personnels du Centre hospitalier du Mans, avant une édition solidaire et responsable des 24 Heures du Mans, les 19 et 20 septembre.

Avec des spectateurs ou sans spectateurs pour certains rendez vous, l’ACO s’engage à partager la passion de la compétition avec tous les fans, d’autant plus dans ces conditions.

