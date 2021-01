Umotorsports, le nouvel outil pour tout savoir des courses d’endurance

Si vous ne connaissez pas encore Umotorsports, vous devriez vite vous pencher sur le sujet. Après le karting et la moto (en février), la structure est maintenant disponible pour la voiture.

Qu’est ce Umotorsports ? On doit le concept à Sébastien Nicouleau et Jules Benichou. Umotorsports est une plateforme d’agrégation de résultats pour les sports mécaniques dans trois disciplines : Uauto, Umoto, Ukart.

Le service est tout sauf un simple pdf vous donnant le classement des courses à travers le monde. L’application Uauto cible les engagés des différents championnats. Tous les professionnels du sport auto, mais pas seulement, peuvent retrouver toutes les informations utiles. La chose intéressante est qu’il est possible de comparer deux pilotes.

Un algorithme performant et qui évolue de séance en séance, permet à Uauto de comprendre où sont les capacités d’un pilote sur différents critères : son rythme de course, sa capacité à dépasser, son endurance…

A la fin du week-end, l’algorithme fait un calcul pour sortir un classement de la performance. Le résultat établit un classement mondial pour les pilotes, qui peut être affiné en sélectionnant une catégorie, une saison, un championnat… etc. Ce scoring sert aussi lors d’une comparaison de deux pilotes entre eux, l’un des points forts de l’application. Umotorsports récupère seulement les données publiques. En aucun cas les données « privées » d’un team ne sont prises en compte.

L’utilisateur peut retrouver ses résultats durant les saisons, ses performances durant le week-end, le nombre de dépassements qu’il aura effectué et bien plus encore. L’utilisateur dispose de son espace personnel connecté, c’est-à-dire que ses informations sont disponibles rapidement et qu’il a accès à ses informations au même moment. Une fois que son nom est cité dans un article de l’un des partenaires médiatiques, dont Endurance-Info, Umotorsports s’occupe de le rendre visible à l’utilisateur dans son espace.

Parmi les fonctionnalités disponibles voici quelques exemples qui ont déjà séduit des milliers d’utilisateurs : la météo, les résultats (essais, courses, tour par tour, secteur… ), les statistiques donnés par l’algorithme, le classement mondial, le live timing, la comparaison de deux participants (équipe ou pilote). Il est aussi possible de commander des photos de différents événements.

Une version Bêta est déjà disponible. Elle permet de suivre ce week-end les 24 Heures de Daytona à cette adresse : https://auto.umotorsports.io/home

Par la suite, il sera possible de suivre un tas de championnats tels que le WEC, l’European Le Mans Series, le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, FFSA GT, etc…

Une version gratuite est au programme et une version Premium (Gold) sera disponible à la mi-février (54,99€/an).

L’application sera disponible sous peu sur Apple Store et Google Play Store.