Ultimate Cup Series : une fin de meeting sous le soleil à Magny-Cours

Samedi après-midi

Monoplace, course 1 : Konstantin Lachenauer (Graff) de bout en bout

Auteur d’un week-end parfait il y a trois semaines à Magny-Cours, Konstantin Lachenauer a l’habitude de s’élancer en pole position. Le pensionnaire du Graff, leader incontestable du championnat, ne s’est pas fait prier pour remporter sa septième course de rang alors que son principal rival au championnat, Pierre-Albert Fusella. Deuxième sur la grille, le pilote de la F3-T318 #10/Lamo Racing a été victime d’un problème sur la grille et a complété le premier tour au ralenti, avant de rentrer dans la voie des stands.

Malgré la neutralisation intervenue dans le premier tour suite à la sortie de piste de Walter Rikart sur la FR 2.0 #2/Formula Motorsport, Konstantin Lachenauer n’a pas perdu son sang-froid, bien au contraire. Le jeune pilote helvétique est allé chercher la victoire face à son équipier chez Graff, Adrien Chila vainqueur de la classe Gentleman Driver. Belle performance de Caryl Fristche qui complète le podium du classement général et qui a animé le début de course à bord de la F3-T318 #774/Lamo Racing. R-Breizh Competition s’impose dans la catégorie réservée aux FR 2.0 grâce à la victoire remportée par Marc Vives, la deuxième depuis le début de saison.

Monoplace, course 2 : Konstantin Lachenauer (Graff) résiste face à Pierre-Albert Fusella (Lamo Racing)

La pression est à son comble pour le départ de la deuxième course du week-end nivernais, sous un ciel couvert et avec des températures fraîches. Les feux s’éteignent au-dessus de la grille de départ et le poleman, Konstantin Lachenauer prend un excellent envol au volant de la Tatuus F3-T318 #31/Graff, face à Pierre-Albert Fusella qui s’incline au premier virage. Les efforts du leader pour creuser l’écart sur ses poursuivants sont réduits à néant lorsque la voiture de sécurité intervient suite au tête-à-queue de Walter Rikart à la sortie du virage du Lycée.

Après quelques minutes de neutralisation, la Safety Car s’efface et laisse le champ libre à Konstantin Lachenauer leader devant Pierre-Albert Fusella. Deuxième, le pilote de la F3-T318 #10/Lamo Racing met la pression au leader et parvient à prendre l’ascendant. Le Suisse n’a pas dit son dernier mot et porte une attaque au freinage d’Adélaïde pour reprendre son dû. Malgré une bataille de haut volant entre les deux hommes, Konstantin Lachenauer s’impose et demeure imbattable à ce jour en Ultimate Cup Series. Pierre-Albert Fusella termine deuxième tandis qu’Alain Bucher (Lamo Racing), premier Gentleman, complète le podium scratch suite à un accrochage dans les derniers mètres entre Adrien Chila et Caryl Fristche.

Victoire de David Kullmann (Sports Promotion) chez les pilotes FR 2.0 après avoir brillamment résisté à Franck Seemann (SF Motorsport).

GT Sprint, course 2 : Milan Petelet (ABM) récidive

Après une première victoire remportée ce samedi suite à la panne d’essence de Romain Monti dans le dernier tour, Milan Petelet avait à cœur de s’imposer à la régulière.

C’est chose faite pour le jeune homme âgé de 18 ans qui a emmené la Porsche 911 GT3 Cup #72 d’ABM, de la pole position, à la plus haute marche du podium. Maxime Mainguy, leader du championnat UGTC, n’a rien pu faire pour barrer la route à Milan Petelet, qui a pourtant dû purger un stop and go de 10 secondes de par sa classification Silver, et termine donc deuxième sur la Porsche 911 GT3 Cup #28/Breizh Motorsport 56. L’écurie familiale bretonne remporte néanmoins la catégorie UGTX grâce à Romain Monti, à bord de la Porsche Cayman #9.

Belle performance de Hervé Baujuau, vainqueur de la catégorie UTCR avec la Volkswagen Golf TCR #49/R-Breizh Competition.

P3/P4/CN/EVO, course : week-end parfait pour Miguel Cristovao, Julian Wagg, Alessandro Ghiretti et Team Virage

L’homogénéité de l’équipage de la Ligier JS P320 #88 du Team Virage leur a permis de signer la pole position grâce à la meilleure moyenne établie en 1 :34.119. Les écarts serrés à l’issue des qualifications laissaient présager d’une course très disputée ce samedi soir.

Le départ est ainsi donné en fin d’après-midi alors que la luminosité baisse peu à peu sous un ciel couvert, sans risque de pluie. Le poleman Miguel Cristovao prend un bon et conserve l’avantage face à Maurice Smith et la Ligier #69 du Cool Racing. Derrière, la bataille fait rage entre les Duqueine D08 #73/TS Corse de Pietro Peccenini et #21/DB Autosport de Lionel Robert. Ce dernier se défait du pilote italien dès les premiers virages et se lance à la poursuite de la 2ème place.

Alors 2ème, Maurice Smith part en tête-à-queue après 45 minutes de course dans la chicane du Nürburgring. Les roues arrière sont dans le bac à gravier et la voiture ne peut repartir par ses propres moyens. La voiture de sécurité intervient et les pilotes s’engouffrent dans les stands pour un premier arrêt.

Avec aucune pénalité d’équilibrage des équipages à purger du fait de la classification Bronze des deux pilotes DB Autosport et sans passer par la case ravitaillement, c’est la Duqueine #21 qui ressort en tête de la course avec Stéphane Panepinto au volant, au terme de la première heure. Dans le même temps, Team Virage écope d’un drive through pour dépassement sous drapeau jaune. Une autre course débute alors pour l’équipage de la Ligier #88 du Team Virage qui doit s’employer pour revenir sur la Duqueine #21/DB Autosport. Cette dernière, qui n’avait pas ravitaillé, doit repasser par les stands avant ses concurrentes et retombe à la 3ème place. C’est alors brièvement la Norma M20 FC #221/DB Autosport qui mène la danse, avant de voir la Ligier #88 retrouver le sommet de la hiérarchie.

Au gré des arrêts aux stands, Team Virage et DB Autosport s’échangent le leadership, mais le travail remarquable effectué en piste par Julian Wagg, puis Alessandro Ghiretti, sans oublier l’excellent premier relais de Miguel Cristovao leur permet de s’imposer à l’issue des 4 heures et de 142 tours, dont 89 bouclés en tête. C’est la deuxième victoire de la saison pour cet équipage du Team Virage qui réalisé un week-end parfait avec le meilleur tour en course à mettre au crédit d’Alessandro Ghiretti en 1:32.476.

La deuxième place a une saveur de victoire pour Lionel Robert et Stéphane Panepinto qui s’imposent dans la classe Ultimate (réservée aux équipages Bronze) pour le compte de la Ligier #21/DB Autosport. Du haut de ses 16 ans et pour sa toute première course en sport automobile, Antoine Doquin a fait forte impression en signant d’excellents chronos et signe d’ailleurs le deuxième meilleur tour en course. Il termine sur le podium aux côtés de Maurice Smith avec la Ligier #69 du Cool Racing.

ANS Motorsport n’a pas perdu une seule victoire en CN cette saison et ce sont Xavier Fort et Jean-Philippe Jouvent qui l’emportent après avoir bataillé avec Daniel Bassora et Lucas Valkre en début de course. Malheureusement pour ces deux derniers, des ennuis mécaniques survenus sur la Norma #221/DB Autosport les ont exclus de la lutte pour la victoire.

La catégorie UTCR a quant à elle été remportée par Hervé Baujuau à bord de la Volkswagen Golf TCR #49 de R-Breizh Competition. Malgré les efforts des mécaniciens du team Speed Car pour réparer le pont de la Mitjet #40, Serge Nauges n’a pu boucler que 3 tours sans voir l’arrivée.

Dimanche

Le brouillard a laissé place au soleil et à un beau ciel bleu au-dessus du Circuit de Nevers Magny-Cours pour les courses dominicales de l’Ultimate Cup Series.

GT Sprint, course 3 : Milan Petelet (ABM) poursuit sur sa lancée victorieuse

Après un carton plein samedi, Milan Petelet a à cœur de poursuivre sur sa lancée victorieuse sur le Circuit de Nevers Mangy-Cours ce dimanche. Le jeune pensionnaire de l’écurie ABM débute la journée sur les chapeaux de roues en remportant sa troisième victoire du week-end grâce à une gestion parfaite de la course. Le pilote de la Porsche Cup #72/ABM a dû résister à Romain Monti, au volant de la Porsche Cup #28/Breizh Motorsport 56 au début de la course avant de prendre quelques longueurs d’avance. Les deux pilotes effectuent leur pénalité (stop and go du fait de leur classification Silver) au même moment et la fin de course ne verra pas de duel rapproché entre les deux hommes. Milan Petelet l’emporte avec 4 secondes d’avance sur Romain Monti.

Simon Escallier et Maxime Mainguy ont animé la course en se disputant la victoire de la catégorie UGTX au volant de leurs Porsche Cayman respectives. Simon Escallier, en plus de terminer sur le podium du général, s’impose dans la catégorie et offre donc une double victoire à ABM.

La Seat Leon Supercopa de SF Motorsport s’est illustrée dans la catégorie UTCR en dominant la Volkswagen Golf TCR du R-Breizh Competition.

Monoplace, course 3 : Konstantin Lachenauer (Graff) puissance trois dans la Nièvre

Konstantin Lachenauer est incontestablement l’homme à battre cette saison, mais ses concurrents devront désormais attendre Navarra pour espérer monter sur la plus haute marche du podium. Le pilote helvétique du Graff n’a laissé passer aucune victoire ce week-end encore, s’imposant à l’issue de la troisième et dernière course nivernaise.Le pilote de la Tatuus F3-T318 #31/Graff aborde cette troisième course en pole position grâce à ses deux précédentes victoires. A ses côtés sur la première ligne, Alain Bucher réalise un excellent envol et prend les commandes de la course dans les premiers mètres. La F3-T318 #68 du Lamo Racing boucle ainsi deux tours au sommet de la hiérarchie, mais le poleman n’a pas dit son dernier mot et réplique à Adélaïde. La manœuvre est réussie et Konstantin Lachenauer reprend son dû. Alors que la bataille fait rage derrière lui pour le podium, il prend le large et malgré les efforts fournis par Pierre-Albert Fusella (Lamo Racing), Konstantin Lachenauer s’impose et demeure invaincu cette saison. 10 secondes séparent le vainqueur de son dauphin sur la ligne d’arrivée. Adrien Chila (Graff) s’offre la troisième place au général et la victoire chez les Gentlemen Drivers. Les honneurs de la catégorie dédiée aux FR 2.0 reviennent à David Kullmann (Sports Promotion).

GT Sprint, course 4 : Antonin Tramontin (R-Breizh Competition) crée la surprise

Victime de problèmes mécaniques depuis le début du week-end, la Renault R.S. 01 #17 du R-Breizh Competition n’avait pour l’heure, pas pu démontrer tout son potentiel. Antonin Tramontin a pu s’en donner à cœur joie lors de la quatrième et dernière course du GT Sprint.

Reléguée en fond de grille, la GT française est rapidement remontée dans le trio de tête, puis s’est retrouvée en 2ème position lorsque le leader, Milan Petelet (ABM), a dû purger son stop & go de 10 secondes. Dès lors, il s’est lancé à la poursuite de la Porsche Cup #28/Breizh Motorsport 56 et Maxime Mainguy dont il n’a fait qu’une bouché. Alors que la hiérarchie est bien établie, Milan Petelet comble son retard sur Maxime Mainguy et s’empare de la 2ème place du général, mais surtout de la tête de la catégorie UGTC. Coup de théâtre à quelques minutes de la présentation du drapeau à damier, la Porsche #72 de Milan Petelet est victime d’un problème mécanique qui l’empêche de franchir la ligne d’arrivée.

Pendant ce temps-là, Antonin Tramontin a quant à lui pu rallier l’arrivée sans accroc pour remporter sa toute première victoire au volant de cette Renault R.S. 01, avec 49 secondes d’avance sur Maxime Mainguy, victorieux en UGTC.

4H Endurance GT : domination incontestable de Ferrari et Visiom

Jean-Paul Pagny, Thierry Perrier et Jean-Bernard Bouvet sont imbattables dans l’exercice des qualifications. Aucun pilote de la Ferrari 488 GT3 Evo #1/Visiom n’a terminé en tête d’une session qualificative, mais la régularité s’est résultée par une troisième pole position consécutive.

Le départ de cette course de 4 heures du GT Endurance est donné à 14h15 dans de très bonnes conditions climatiques. Thierry Perrier est chargé de prendre le départ au volant de la Ferrari #1 en pole, avec à ses côtés sur la première ligne, Franck Thybaud et la Renault R.S. 01 #45/AB Sport Auto. Le pilote de la Ferrari prend un très bon départ qui lui permet de conserver l’avantage.

Parti de la voie des stands, Bruce Lorgere-Roux remonte peu à peu dans la hiérarchie. Il remonte jusqu’à la 4ème place au volant de la Renault #17/R-Breizh Competition au bout de 3 tours, puis se lance à la poursuite de la Milan Petelet et la Lamborghini Super Trofeo #666/ABM, évoluant dans la catégorie UGT, 3àme du général.

Le moteur de la Vortex #134 fait des siennes et Pierre Fontaine est au ralenti. En continuant en piste, il sème de l’huile sur la piste dans la remontée jusqu’au Château d’eau avant de s’arrêter quelques mètres plus loin. Lucien Crapiz s’est d’ailleurs fait piéger en passant sur l’huile et est parti en tête-à-queue. La Renault #45 a terminé dans le bac à gravier du Château d’eau, provoquant l’entrée en piste de la voiture de sécurité. Cette période de neutralisation engendre les premiers arrêts aux stands. La course est relancée après 20 minutes derrière la voiture de sécurité. Suite aux déboires de ses rivales françaises, la Ferrari 488 GT3 #1 a accentué son avance, comptant plus de deux tours d’avance à l’issue de la première heure. Les trois prochaines heures n’y changeront rien, Jean-Paul Pagny, Thierry Perrier et Jean-Bernard Bouvet s’imposent donc après avoir bouclé les 132 tours en tête ! L’équipage de la Ferrari #1 remporte une deuxième victoire consécutive et prend l’avantage au championnat face à Franck Thybaud, Lucien Crapiz et Eric Cayrolle qui terminent deuxièmes avec la Renault R.S. 01 #45/AB Sport Auto.

Avec une troisième place au classement général, Milan Petelet, Stéphane Louard et Simon Escallier s’assurent de la victoire dans la catégorie UGT. C’est un sans-faute pour ABM et son équipage de la Lamborghini #666 depuis le début de saison. Une catégorie qui a été très disputée puisque la Vortex #136 était une sérieuse prétendante à la victoire.

Philippe Bonnel, Nicolas Nobs et Julien Febreau terminent à 25 secondes des vainqueurs UGT. Seule en lice suite à l’abandon de sa rivale avant le départ, l’Opel Astra TCR de Turbo 2000 Sport s’est imposée dans sa catégorie UTCR.

3H Endurance, UGTC : de la pole à la victoire pour Pierre Martinet, Gérard Tremblay et Victor Blugeon (Pierre Martinet by Alméras)

Comme depuis le début de la saison, les concurrents de la catégorie UGTC disputent la course de GT Endurance, mais s’arrêtent au bout de 3 heures. Cette troisième épreuve de la saison a été remportée d’une main de maître par l’équipage de la Porsche 911 GT3 Cup #71 de Martinet by Alméras, composé de Pierre Martinet, Gérard Tremblay et Victor Blugeon.

Après s’être élancée de la pole position, la Porsche #71 n’a pas eu à lutter pour conserver le leadership et la course n’a été qu’une simple formalité pour ce trio qui, à l’issue de 92 tours, s’impose avec le record du tour à la clé, établi par le jeune et talentueux Victor Blugeon. Sébastien Baud et Christophe Kubryk terminent deuxièmes pour le compte de la Ligier JS2 R #74 du Cool Racing.

La première partie de saison est désormais terminée. L’Ultimate Cup Series prendra la direction du circuit de Navarra, en Espagne, du 12 au 15 novembre, pour la quatrième épreuve de cette saison 2020.