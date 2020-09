Ultimate Cup Series : Magny-Cours, jour 1

Le GT Sprint ouvre le bal des compétitions sur le Circuit de Nevers

Magny-Cours

Trois semaines après l’ouverture de la saison 2020 à Dijon-Prenois, l’Ultimate Cup Series prend ses quartiers sur le Circuit de Nevers Magny-Cours. Plus de 80 voitures sont réunies dans le paddock nivernais pour la deuxième manche de l’année.

La météo est très capricieuse en ce début de week-end avec quelques averses qui se sont abattues dans la Nièvre ce vendredi 25 septembre. Les pilotes des plateaux GT Sprint, Monoplace, P3/P4/CN/EVO et GT Endurance ont eu l’occasion de prendre la température de la piste lors des premiers essais.

Les concurrents du GT Sprint de l’Ultimate Cup Series ont ouvert le bal des compétitions en disputant les premières séances qualificatives et la toute première course…

GT Sprint, course 1 : Milan Petelet marche sur l’eau

Pour la toute première course du week-end, la pluie joue les trouble-fêtes. Alors que les voitures se positionnent sur la grille, des trombes d’eau s’abattent. La direction de course retarde alors le départ de près de 30 minutes en attendant que les conditions soient moins mauvaises et plus sûres pour les pilotes.

Le départ est donné derrière la voiture de sécurité. Auteur de la pole position, Philippe Colançon a chuté dans le classement à bord de la Ferrari 458 GT3 #17 (Wasserman Racing Services) avant même que le drapeau vert ne soit brandi. La voiture de sécurité s’efface et Milan Petelet mène la danse au volant de la Porsche 911 GT3 Cup #72/ABM.

D’entrée de jeu, le jeune prodige prend quelques secondes d’avance. Il est cependant coupé dans son élan lorsque la Safety Car fait son retour suite à la sortie de piste la Porsche #71 au Château d’eau.

Milan Petelet gère parfaitement la deuxième relance, s’échappe en tête de la course et relègue Maxime Mainguy (Porsche #28/ Breizh Motorsport 56) à plus de 8 secondes. Pendant ce temps-là, Philippe Colançon rattrape son retard, progresse dans la hiérarchie et revient 3 e du général au 9 e tour. Il a désormais la Porsche #28 en ligne de mire.

Le combat ne s’éternise pas. La Ferrari #17 est désormais 2 e à moins de 10 minutes de l’arrivée. Malgré des temps au tour impressionnants et un meilleur tour en course, l’écart est trop important pour empêcher Milan Petelet (cat.UGTC) de s’imposer avec près de dix secondes d’avance sur Philippe Colançon (cat. UGT). Maxime Mainguy (cat.UGTC) termine troisième sur la Porsche #28/Breizh Motorsport 56.