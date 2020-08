Trois week-ends, trois championnats pour Optimum Motorsport

Deux semaines après avoir brillé en GT World Challenge Europe Powered by AWS avec sa McLaren 720S GT3, Optimum Motorsport prend la direction de l’International GT Open avec deux McLaren 720S GT3. Le coup d’envoi de la saison aura lieu ce week-end en Hongrie sur le Hungaroring. Nick Moss et James Pickford se partageront le baquet de la #72, la #7 étant confiée à Ollie Millroy et Brendan Iribe. Les deux équipages évolueront en Pro-Am.

Optimum Motorsport en GT World Challenge Europe à Imola

Ce programme en International GT Open n’était pas prévu puisque le team de Shaun Goff devait faire rouler ses McLaren en British GT. Compte tenu des nouveaux calendriers, la priorité a été donnée à l’International GT Open, un championnat que connaît Optimum Motorsport pour y avoir gagné en 2019 sur le Red Bull Ring mais avec l’Aston Martin Vantage GT3 de Jonny Adam et Ollie Wilkinson. Une McLaren est toutefois engagée en British GT pour Lewis Proctor et Ollie Wilkinson (2e et 5e à Oulton Park le week-end dernier). Bas Leinders, team manager de l’équipe, va tenter de continuer sur la belle dynamique du début de saison.

Optimum Motorsport en British GT à Oulton Park

Bas, c’est le troisième week-end de suite dans trois championnats différents pour Optimum Motorsport. Comment vous êtes-vous préparé pour ce premier meeting International GT Open ?

« La décision de nos pilotes de concourir en GT Open avec les McLaren est arrivée relativement tardivement, mais faute de compétition, nous avons quand même pu prendre part à plusieurs journées d’essais. Les quatre pilotes sont nouveaux en GT Open, nous avons donc essayé de mettre un peu d’entraînement sur les procédures d’arrêts aux stands. C’est quelque chose qui est souvent sous-estimé, tout le monde veut aller vite sur la piste, mais on peut gagner ou perdre tellement temps dans la voie des stands. »

Vous avez deux autos en Pro-Am avec des pilotes qui arrivent du GT4…

« Ces gars-là sont ambitieux, même avec très peu ou quasiment aucune expérience de course pour Nick et Brendan qui ont décidé de passer en GT3. Je pense que chez Optimum Motorsport, nous avons l’environnement parfait pour les aider de la meilleure façon possible. Nous connaissons très bien le championnat depuis deux ans et nous sommes sûrs qu’ils apprécieront le tout. »

La météo s’annonce chaude à Budapest ce week-end. Est-ce un handicap pour vos pilotes ?

« Bien que la climatisation soit disponible dans les voitures de course, il fait toujours très chaud dans l’habitacle. N’oubliez pas que piloter une voiture de course est physiquement très exigeant car même les pilotes professionnels, qui s’entraînent presque tous les jours, peuvent parfois avoir des difficultés dans ces conditions. Les pilotes devront s’assurer de se reposer suffisamment avant le week-end, surveiller de près tout ce qu’ils mangent et boivent pendant la semaine. »

Quels seront vos principaux adversaires ?

« Il y a beaucoup de bonnes équipes et de bons équipages dans le championnat, mais si vous devez en nommer une, il ne fait aucun doute que Teo Martin Motorsport reste une référence en GT Open. Ils ont raté de peu le titre l’année passée et ils ont également une McLaren 720S GT3. Ils, comme nous, seront extrêmement motivés pour monter sur le podium et ramener la coupe à la maison. On va pousser autant que possible, mais il faut rester réaliste pour ce premier événement. L’objectif principal sera de terminer les courses sans aucun problème et que nos pilotes prennent autant d’expérience que possible. »