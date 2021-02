Trois Mercedes-AMG GT3 pour DXDT Racing

Le plateau Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS continue de se remplir. DXDT Racing alignera pas moins de trois Mercedes-AMG GT3 et une Honda Civic Type R TC.

David Askew et Ryan Dalziel se relaieront au volant de la Mercedes #3. On retrouvera George Kurtz et Colin Braun sur la #04. Erin Vogel et Michael Cooper seront sur la #19. Enfin, CJ Moses pilotera en solo la #58 dans le championnat GT America réservé aux pilotes Bronze en GT2, GT3 et GT4. Kevin Boehm roulera quant à lui sur la Honda en TC.

La saison 2021 débutera du 5 au 7 mars à Sonoma.