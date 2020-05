Trois journées de roulage positives pour SPS automotive-performance

SPS automotive-performance fait partie des premières équipes à avoir repris le chemin des circuits. Le team allemand, basé à Willsbach, vient de boucler trois journées de roulage à Hockenheim. Les essais ont permis de tester la nouvelle Mercedes-AMG GT3 livrée en début d’année. Plusieurs pilotes se sont relayés durant les trois jours : Nico Bastian, Christian Hook, Manuel Lauck, Florian Scholze.

L’écurie allemande doit prendre part au GT World Challenge Europe Powered by AWS (Endurance) avec Christian Hook, Manuel Lauck et Florian Scholze. Le tandem Hook/Lauck est attendu en International GT Open. Une participation à la Michelin Le Mans Cup reste également d’actualité.

Le premier pas de la saison 2020 a été de pouvoir reprendre la piste, comme l’explique Stephan Sohn, directeur de l’équipe : « Être autorisé à revenir sur la piste est un bon sentiment, même si ce n’était que pour des tests. Dans des conditions normales, nous serions déjà au milieu de l’action. Malheureusement, les 24 Heures de Dubai ont été la seule course à laquelle nous avons pu participer cette année jusqu’à présent. Nous espérons pouvoir reprendre les activités de course normales très bientôt, mais bien sûr, la santé est primordiale. »

Nico Bastian était dépêché sur place pour accompagner l’équipe : « Je suis heureux que les choses puissent avancer, de sentir l’odeur des pneus et de l’essence dans mes narines. L’équipe est très motivée et a pu dépoussiérer les toiles d’araignées. Durant mes sessions, les conditions étaient excellentes et j’ai pu faire un bon travail de développement avec les gentlemen. J’espère que l’action va pouvoir se poursuivre bientôt. »