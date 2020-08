Trente-quatre pilotes soutenus par Lamborghini Squadra Corse

Lamborghini Squadra Corse a dévoilé son effectif 2020 concernant ses programmes de Jeunes Pilotes et GT3 Junior. Le constructeur italien a donné 34 noms, ce qui en fait le programme de développement le plus complet en GT.

Le programme Jeunes Pilotes est réservé aux moins de 26 ans engagés dans un des championnats Lamborghini Super Trofeo. L’étape suivante est le programme GT3 Junior dédié à ceux qui évoluent dans le monde entier au volant d’une Huracan GT3 Evo.

Les pilotes qui impressionneront le plus cette année disputeront une finale en fin d’année en Italie. Les pilotes de chaque programme qui auront fait bonne impression au cours des trois jours d’évaluation recevront le soutien officiel de Lamborghini Squadra Corse pour la saison 2020. Raffaele Giammaria et Emanuele Pirro encadreront les pilotes. Deux pilotes français font partie de la cuvée 2020 : Dorian Boccolacci (Super Trofeo chez Team Oregon), Florian Latorre (GT World Challenge chez Orange 1 FFF Racing Team).

Les Jeunes Pilotes Lamborghini :

Steven Aghakhani (17) – Etats-Unis

Sebastian Balthasar (23) – Allemagne

Dorian Boccolacci (21) – France

Jonathan Cecotto (21) – Venezuela

Jacob Eidson (25) – Etats-Unis

Damiano Fioravanti (24) – Italie

Raul Guzman (20) – Mexique

Patrick Liddy (23) – Etats-Unis

Stuart Middleton (20) – Angleterre

Elias Niskanen (20) – Finlande

Marcus Påverud (20) – Norvège

Guillem Pujeu (19) – Espagne

Kevin Rossel (25) – Danemark

Vincent Schwartz (23) – Allemagne

Yuri Wagner (19) – Luxembourg

Max Weering (20) – Pays-Bas

Lauréat du programme Jeunes Pilotes en 2019, Danny Kroes passe cette saison en Italian GT, tout comme Frederik Schandorff qui combine Italian GT chez Vincenzo Sospiri Racing et GT World Challenge Europe Powered by AWS chez Barwell Motorsport. Rappelons que ce programme a permis à Dennis Lind et Giacomo Altoè de gravir les échelons.

Les membres du programme Junior GT3 :

Andrea Amici (27) – Italie

Alberto Di Folco (24) – Italie

Kikko Galbiati (21) – Italie

Danny Kroes (20) – Pays-Bas

Florian Latorre (23 ans) – France

Corey Lewis (28 ans) – États-Unis

Lucas Mauron (22) – Suisse

Sandy Mitchell (20) – Royaume-Uni

Baptiste Moulin (20) – Belgique

Yuki Nemoto (23 ans) – Japon

Taylor Proto (22) – Royaume-Uni

Leonardo Pulcini (22) – Italie

Frederik Schandorff (23) – Danemark

Steijn Schothorst (25) – Pays-Bas

Madison Snow (24) – États-Unis

Tuomas Tujula (23) – Finlande

Afiq Yazid (29 ans) – Malaisie

Tim Zimmermann (23 ans) – Allemagne