Tous à Magny-Cours en septembre pour une grande fête du sport automobile !

Au début des années 2000, il y avait les LG Super Racing Weekends à Magny-Cours sous l’égide de SRO Motorsports Group. En 2020, il y aura un meeting tout aussi garni du 11 au 13 septembre dans la Nièvre. Le Championnat de France FFSA des Circuits accueillera notamment le GT World Challenge Europe Powered by AWS pour deux courses d’une heure. Rappelons que la Blancpain GT Series a déjà foulé le sol de Magny-Cours en 2011.

Une grande fête du sport automobile sera mise sur pied par SRO Motorsports Group et ses partenaires. Il y en aura pour tous les goûts à la mi-septembre : Championnat de France FFSA GT (GT4), GT3, Alpine Elf Europa Cup, Sprint Cup by Funyo Sports-Proto, Porsche Carrera Cup France, Renault Clio Cup, Championnat de France F4.

Au programme : des amplitudes horaires étendues avec ses courses de nuit pour 4 jours de compétition, 17 courses soit plus de 10 heures de combat mettant en scène plus de 200 voitures soit 265 pilotes.

Ce redémarrage de la saison se voudra dans le respect des directives sanitaires pour que cette renaissance du sport automobile puisse offrir son lot d’activités tant sur la piste qu’en-dehors avec entre autres des centres d’essais et des expositions de surpercars. Le tout assurera une expérience ultime pour ce qui promet d’ores et déjà d’être un des plus beaux rendez-vous de l’année sur la scène nationale.