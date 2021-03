Timothé Buret va bien

Timothé au eu un gros crash juste après la 9e heure de course alors qu’il venait de s’emparer de la 2e place des LMP2. Victime d’un “coup de raquette”, le Français a perdu le contrôle de son ORECA 07 #08 de Tower Motorsport au niveau du Turn 1.

L’auto a percuté le mur de pneus et s’est même retournée. Certes, le pilote a réussi à s’extraire seul de l’habitacle, mais il a été emmené pour subir des examens médicaux de vérification. Et la bonne nouvelle est que le pilote français se porte bien, plus de peur que de mal, pas de bobo…

Il partageait la LMP2 avec John Farano et le Français Gabriel Aubry.