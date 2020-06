Tests Fuji, samedi : les Honda les plus rapides en GT500 et GT300

Les concurrents du SUPER GT ont retrouvé aujourd’hui le chemin des circuits pour deux journées d’essais officiels sur le Fuji Speedway. En raison de la pandémie, ces tests se déroulent à huis clos avec le respect des règles sanitaires : port de masques chirurgicaux, gestes-barrières, distanciation sociale, limitation du nombre de personnes…

Deux voitures étaient absentes, deux GT300 : la Mercedes-AMG GT3 Art Q #22 (Hisashi Wada/Masaki Kiuchi) et la Lexus RC F GT3 #35 (Sean Walkinshaw/Natapon Hortonkham). Ces deux voitures n’étaient pas inscrites pour les tests de Fuji mais devraient normalement faire la saison 2020.

Toujours en raison du Covid-19, plusieurs pilotes étrangers n’ont pu se rendre au Japon. C’est le cas en GT500 de Bertrand Baguette, remplacé au volant de la Honda NSX-GT Keihin Real Racing #17 par Yu Kanamaru, et de Heikki Kovalainen, dont le baquet de la Toyota GR Supra SARD #39 a été confié à Kenta Yamashita.

Séance 1

Deux heures d’essais étaient au programme de la matinée, de 10 heures à midi (heures locales). Le ciel était nuageux, mais la température était agréable (25°C) dans un air chargé d’humidité. La piste était totalement sèche.

GT500

Peu après le début de la séance, la Direction de Course a procédé à une simulation de Full Course Yellow. Après la fin de la procédure, Ronnie Quintarelli s’est installé en tête des chronos en 1.28.888 avec la Nissan GT-R NISMO #23, en Michelin.

30 minutes plus tard, Kohei Hirate (Nissan GT-R NDDP Racing with B-Max # 3), en panne, s’arrêtait sur le circuit, provoquant l’interruption des essais au drapeau rouge. A la reprise, Kazuya Oshima (Toyota GR Supra Wako’s #14), en Bridgestone, améliorait le temps de Quintarelli en 1.28.482 . Un deuxième drapeau rouge était sorti en raison de l’immobilisation en fin de session de la Lamborghini Huracan GT3 JLOC #87 . Au restart, une deuxième simulation de FCY était lancée et à l’expiration de celle-ci, une deuxième Toyota GR Supra s’llustrait, Hiroaki Ishiura réalisant le deuxième chrono avec la Toyota Zent Cerumo #38, également en Bridgestone, en 1.28.715, Oshima restant le plus rapide de la séance, devant Ishiura et Quintarelli. La meilleure Honda NSX-GT, la #8 ARTA de Tomoki Nojiri/Hitomi Fukuzumi était sixième en 1.29.047.

GT300

L’avantage est revenu à la Mercedes-AMG GT3 #65 du Leon Racing, avec un chrono de 137.445, devant la Toyota 86 MC Advis Muta Racing #6 de Ryohei Sakaguchi et la Toyota GR Supra Saitama Toyopet #52 de Hiroki Yoshida.

Séance 2

La pluie menaçant, les essais, prévus de 14 heures à 16 heures, démarraient à 13h40, avec pour commencer une nouvelle simulation de FCY, les pilotes ne devant pas dépasser la vitesse de 80 km/h.

GT500

Au début de la session, la Toyota #14 repartait sur les bases de la première séance et établisait le chrono de référence en 1.28.955, suivi de la Honda ARTA #8 de Tomoki Nojiri et de la Honda Mugen #16 de Hideki Mutoh. Trois quarts d’heure après le début de la séance, l’arrêt sur le circuit de deux Nissan, la #24 du Kondo Racing (Jann Mardenborough/Mitsunori Takaboshi) et la #12 Calsonic Impul (Daiki Sasaki/Kazuki Hiramine) déclenchaient l’interruption de la séance pour dégager les voitures. Après un redémarrage de la séance, la Nissan #24 stoppait de nouveau sur le circuit et provoquait un deuxième drapeau rouge qui allait peu après être suivi d’un troisième, avec l’immobilisation de la Toyota GR Supra #52.

En fin de séance, les GT500 et les GT300 étaient séparées et, avec un trafic plus fluide, c’était la chasse au chrono. Mutoh et Ritomo Miyata (Toyota GR Supra WedsSport Bandoh) se mettaient les premiers en évidence, mais le dernier mot revenait, en toute fin de séance, à Tadasuke Makino et à la Honda Kunimitsu #100 en 1.27.870, meilleur temps de la journée.

Sacha Fenestraz (Toyota GR Supra Tom’s #36), dans son tout dernier tour, réalisait le deuxième temps en 1.27.904, devant la Honda Keihin Real Racing #17 de Koudai Tsukakoshi (1.27.973), la Toyota GR Supra SARD #39 de Kenta Yamashita (1.27.981), la Toyota GR Supra Tom’s #37 de Ryo Hirakawa ‘1.28.174) et la Honda NSX-GT ARTA #8 de Tomoki Nojiri (1.28.283).

La plus rapide des Nissan était la GT-R Kondo Racing de Jann Mardenborough (1.28.556), neuvième, les trois autres Nissan fermant la marche.

GT300

La hiérarchie a constamment évolué au fil de la séance, et il a fallu attendre la toute fin de cette première journée d’essais, avec les GT300 seules en piste, pour connaître définitivement cette hiérarchie.

La Mercedes-AMG GT3 Leon Racing de Naoya Gamou, déjà la plus rapide du matin, semblait bien partie pour récidiver, détenant le meilleur chrono en 1.37.445 à trois minutes de la fin de la séance.

Cependant, dans les derniers instants, il était débordé par la Mercedes-AMG GT3 Goodsmile Racing & Team Ukyo) de Tatsuya Kataoka (1.37.421) et par la Honda NSX GT3 Modulo Drago Corse #34 de Jake Parsons, en Yokohama (1.37.412, celle-ci permettant à Honda de faire le doublé GT500-GT300.

Ryohei Sakaguchi (Toyota 86 MC Advics muta Racing #6) était quatrième en 1.37.496), devant la Subaru BRZ R&D Sport #61 de Takuto Iguchi (1.37.581) et la Toyota GR Sport Prius PHV apr #30 de Manabu Orido (1.37.620). La Lotus Evora MC Car Tokai Dreams24 #2 de Hiroki Katoh/Masataka Yanagida a un peu déçu, Yanagida ne pointant qu’au seizième rang en 1.37.935, mais à mois de cinq dixièmes de Makino.

