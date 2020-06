Tests DTM Nürburgring, mercredi : von Habsburg toujours, triplé Audi

En ce troisième jour des essais officiels de pré-saison du DTM sur le Nürburgring, Ferdinand von Habsburg a continué sa série. Après avoir réalisé le deuxième chrono lundi et dominé les deux séances du mardi, l’Autrichien a été encore le plus rapide ce mercredi.

Au volant de l’Audi RS 5 DTM/WRT #62, il a réalisé dans la séance matinale un chrono de 1.18.911, meilleur temps depuis le début des essais lundi. Les Audi étaient en verve puisque trois RS 5 DTM terminent la journée aux trois premières places, von Habsburg précédant Nico Müller et Jamie Green

Conditions sanitaires

On ne plaisante pas avec l’hygiène et la santé chez BMW. Les physiothérapeutes étaient présents dans la zone réservée à la firme munichoise mais leur apparence étaient tout à fait inhabituelle. Ils étaient en effet revêtus de combinaisons tout à fait spatiales, avec des masques FFP2, des gants de protection et des combinaisons jetables.

Les pilotes, comme leurs collègues de chez Audi, portaient également un masque lorsqu’ils n’étaient pas au volant.

Loïc Duval

Le Chartrain n’a tourné que dans la séance du mardi martin depuis le début des essais, ne bouclant d’ailleurs que 29 tours en 90 minutes. Le Français, membre de l’Audi Sport Team Phoenix. Loïc s’est fracturé la clavicule il y a quelques semaines à la suite d’une chute en VTT. Souffrant encore de cette blessure, il a été ensuite relayé pour le reste de la journée par Mike Rockenfeller, son coéquipier chez Phoenix. Il pourrait être de retour au volant pour la dernière journée d’essais demain jeudi.

Les essais

9 pilotes ont été chronométrés aujourd’hui

Audi : Ferdinand von Habsburg, Nico Müller, Jamie Green, Fabio Scherer et Mike Rockenfeller

BMW : Sheldon van der Linde, Timo Glock, Robert Kubica (ci-dessous), Jonathan Aberdein

La session de la matinée a été nettement plus rapide que celle de l’après-midi et c’est elle qui a déterminé la hiérarchie de la journée. Von Habsburg a donc été le plus rapide en 1.18.911 devant les Audi de Nico Müller ( #51, 1.18.944) et de Jamie Green ( #53, 1.19.037). Le plus rapide des pilotes des BMW, le Sud-Africain Sheldon van der Linde (ci-dessous) étant quatrième en 1.19.037 avec la M4 DTM #31, devant la BMW #16 de Timo Glock.

L’après-midi, c’est Nico Müller qui a tourné le plus vite, mais en 1.19.431, devant Jamie Green (1.19.470) et Jonathan Aberdein (BMW #27) qui était en 1.20.052.

Les chronos de ce mercredi sont ICI