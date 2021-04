Team Virage change de livrée

Team Virage sera actif sur deux fronts en LMP3 avec une Ligier JS P320 en European Le Mans Series et deux en Michelin Le Mans Cup. Pour cette saison 2021, le team créé par Julien Gerbi et Philippe Gautheron change de livrée sur ses prototypes.

La Ligier JS P320 #20 qui évoluera en ELMS sera confiée à Rob Hodes, Garett Grist et Charles Crews. La #16, engagée en Michelin Le Mans Cup, sera confiée à Sacha Lemann et un deuxième pilote qui reste à être confirmé. La #71 sera pilotée par Garett Grist et Rob Hodes.