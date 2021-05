Team Penske en LMDh avec Porsche en IMSA et WEC !

Porsche Motorsport et Team Penske vont travailler en collaboration sur le programme LMDh qui entrera en action en 2023. L’entité, qui prend le nom de Porsche Penske Motorsport, collaborera avec les techniciens de Weissach pour faire rouler des autos en IMSA et FIA WEC. Le contrat entre les deux parties court sur plusieurs années. Oliver Blume, président du directoire de Porsche, Michael Steiner, membre du comité exécutif pour la recherche et développement, et Roger Penske, l’emblématique patron de Team Penske, ont scellé leur association. Quatre prototypes seront engagés au total par Porsche Penske Motorsport.

« Nous sommes ravis d’avoir pu convaincre Team Penske de former ce partenariat », a déclaré Oliver Blume. « Pour la première fois dans l’histoire de Porsche Motorsport, notre société disposera d’une équipe mondiale qui participera aux deux plus grandes séries d’endurance au monde. Nous allons créer des bases des deux côtés de l’Atlantique. Cela nous permettra de mettre en place les structures dont nous aurons besoin pour remporter des victoires au général au Mans, à Daytona et à Sebring par exemple. »

« A partir de 2023, Porsche participera à la grande série de courses d’endurance », a souligné Michael Steiner. « Notre intention est de soutenir et de façonner la nouvelle ère avec nos prototypes LMDh. Non seulement nous croiserons les doigts pour les quatre voitures officielles que nous aurons au total, mais aussi pour nos équipes clientes. Le nouveau véhicule LMDh sera également inscrit dans les deux séries dès 2023 avec des clients. Les équipes partenaires recevront tout notre soutien. Les informations que nous tirerons de nos efforts officiels seront partagées avec les clients. »

Team Penske retrouvera donc Porsche après l’ère Porsche RS Spyder. « C’est un grand jour pour toute notre organisation », se réjouit Roger Penske. « Nous représentons Porsche sur la piste ou dans nos activités depuis plus de six décennies. L’héritage et le succès que nous avons connu ensemble sont sans précédent tout au long de notre histoire. J’ai hâte de débuter alors que nous construisons un programme mondial avec Porsche qui concourra pour des victoires et des championnats dans le futur. »

Porsche Motorsport exploitera une base aux Etats-Unis avec l’équipe Penske au siège de l’équipe américaine à Mooresville en Caroline du Nord.