Team LeMans with Motoyama Racing avec une Audi R8 LMS GT3

Une nouvelle équipe fera ses débuts cette année en SUPER GT dans la classe GT300. Team LeMans with Motoyama Racing alignera une Audi R8 LMS GT3 pour Satoshi Motoyama et Yoshiaki Katayama.

Satoshi Motoyama, triple champion GT500 (2003/2004/2008), aura deux casquettes avec celle de pilote et de directeur d’équipe. Âgé de 49 ans, Motoyama-san a roulé pour Team LeMans en 2008 du temps de la Formula Nippon (1998/2001/2003/2005). Son titre 1998 était d’ailleurs chez Team LeMans.

Sans volant à l’issue de la saison 2018 passée sur une Nissan GT-R/NDDP with B-Max Racing en GT500, Satoshi Motoyama avait mis un terme à sa présence en SUPER GT. Son coéquipier Yoshiaki Katayama, âgé de 27 ans, arrive de la Super Formula Lights et de la Japan F3. Il débutera en SUPER GT.

Team LeMans est actif depuis la fin des années 60 au Japon, d’abord pour l’importation de voitures de course, puis comme équipe de course. Le premier nom de la structure était Le Mans Chamber of Commerce. Le nom de l’équipe fait bien entendu référence aux 24 Heures du Mans. L’écurie basée à Gotemba compte quatre participations à la classique mancelle, de 1987 à 1990.