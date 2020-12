Team Fordzilla P1, le prototype virtuel de Ford passé réel

Doit-on voir dans la Fordzilla P1 le début d’un concept pour un futur projet Le Mans Hypercar ? Le constructeur américain voit forcément d’un bon oeil le développement d’une plateforme commune LMDh qui permet de rouler en WEC et en IMSA. Pour le moment, Ford se concentre sur le virtuel avant peut-être de voir plus haut. Le constructeur a demandé aux joueurs de proposer un concept avec la collaboration des designers de Ford.

Team Fordzilla est la première équipe de e-sport de Ford. Lancé à la Gamescom 2019, le Team Fordzilla est composé de cinq équipes : Allemagne, Espagne, Italie, France, Angleterre. Les meilleurs joueurs ont été recrutés dans toute l’Europe lors de divers événements clés.

La marque américaine explore en permanence les synergies numériques et réelles. C’est cette exploration qui a inspiré le projet Team Fordzilla P1 qui n’est autre qu’une voiture de course virtuelle conçue en collaboration entre les designers Ford et la communauté de joueurs. La France est représentée par Donald Reignoux qui avait jusque-là l’habitude de prêter sa voix dans des dessins animés, comme Titeuf, Reese dans Malcolm ou encore Peter Parker dans Spider-Man.

Il n’a fallu que sept semaines pour transformer le design extérieur d’Arturo Arino et la vision intérieure de Robert Engelmann, tous deux designers chez Ford, pour proposer un modèle réel. La structure monocoque partiellement couverte par un cockpit fermé de style avion à réaction. Le modèle à l’échelle 1 intègre tous les éléments des plus de 200 000 votes envoyés par les joueurs sur Twitter.

Au cours de la première phase, les concepteurs de Ford ont lancé des sujets ouverts à la communauté des jeux via les réseaux sociaux par le biais d’une série de sondages sur Twitter. La phase 2 a débuté mi-avril avec la phase de création qui a donné Team Fordzilla P1.