TC France, Nogaro : Caprasse (JSB Compétition) donne le ton

D’après le site TC France :

Qui dit courses sprint pour voitures de tourisme pense automatiquement à des luttes portières contre portières. Et s’il faudra encore patienter un peu avant de voir si ces prévisions se confirmeront lors des deux premières courses du Championnat de France FFSA Tourisme (dimanche à 16h15 et lundi à 17h05), la première séance d’essais libres a en tout cas donné un avant-goût idéal pour se mettre en appétit.

Entre le meilleur chrono du Belge Frédéric Caprasse au volant de la Peugeot 308 RC de JSB Compétition et celui de Lucas Frayssinet, 8e sur l’Alpine A110 Cup de Chazel Technologie Course, on recensait 1’’381 seulement. Et encore, le pilote de l’Alpine est en réalité à moins de 7 dixièmes de la deuxième place !

Ce n’est que dans les derniers tours que Frédéric Caprasse s’est placé au sommet de la hiérarchie en devançant son équipier Florian Briché, lui aussi sur une Peugeot 308 RC de JSB Compétition, de 669/1000e de seconde. Le plus rapide lors des tests collectifs, Steven Palette était une fois de plus le meilleur pilote BMW avec la M2 CS Racing de l’équipe VSF Sport -Amplitude automobile.

Pierre-Arnaud Navarro (Peugeot 308 RC – JSB Compétition) et Kevin Ropars (Peugeot 308 RC – Ropars Racing Team-Motors Legend) complétaient le top 5 de cette séance devant le Néerlandais Ricardo van der Ende (BMW M2 CS Racing – L’Espace Bienvenue), Xavier Guyonnet (Peugeot 308 RC – TSM Racing by GM Sport) et Lucas Frayssinet. On retrouve donc aux avant-postes les favoris de ce Championnat de France FFSA Tourisme et la lutte s’annonce intense.

Dans la catégorie TCA, Julien Jacob-Cano (Peugeot RCZ RC – Runner for Ever) a été le plus rapide pour boucler un tour du Circuit Paul Armagnac en devançant les autres RCZ de Christian Philippon (Espace Racing), Florent Grizaud (GPA Racing) et de la paire Dorian Duthil/Julien Nougaret (CAP Racing by Espace Racing). Le top 5 de la catégorie était complété par le jeune Enzo Carvalhido (Renault Clio Cup IV – Sport Auto Racing).

Même si trois voitures seulement se disputeront la victoire en TCA Light, la bagarre promet d’être animée avec des écarts très réduits entre trois jeunes pilotes. Tous équipiers au sein du Ropars Racing Team-Motors Legend, l’ex-kartman international Sacha Maguet (16 ans seulement), Jonas Venier (20 ans) et Viny Beltramelli (21 ans) devraient eux aussi assurer leur part de spectacle.

La prochaine séance d’essais libres et prévue ce samedi à 14h40. Dimanche et lundi, le format sera identique avec une séance d’essais qualificatifs et une course. Dimanche à 16h15, la toute première course de l’histoire du FFSA Tourisme sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube « GT World » et sur la page Facebook « TC France ». Le lundi de Pâques, vous pourrez également suivre la seconde course (lancée à 17h05) en direct sur les mêmes canaux. Ne manquez pas ce double rendez-vous !

Les chronos sont ici