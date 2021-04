TC France, Nogaro (C1) : van der Ende ouvre le compteur de la BMW M2 CS Racing

Communiqué de Presse :

Ceux qui espéraient une première course pleine de rebondissements pour le Championnat de France FFSA Tourisme n’ont pas été déçus !

Dès le départ, Ricardo van der Ende (BMW M2 CS Racing – L’Espace Bienvenue) conservait l’avantage de sa pole position pendant que l’autre BMW, pilotée par Steven Palette, bondissait de la troisième à la deuxième place. Derrière, un accrochage dans le premier virage entre Lucca Brizzi (BMW M2 CS Racing – VSF Sport – Amplitude automobile) et Fred Caprasse (Peugeot 308 RC – JSB Compétition) provoquait l’abandon des deux protagonistes… et obligeait la direction de course à sortir une première fois la voiture de sécurité.

À la relance, la bagarre s’intensifiait derrière les BMW de Ricardo van der Ende et Steven Palette, mais Lucas Frayssinet (Alpine A110 Cup – Racing Technologie Course) résistait vaillamment aux attaques de Florian Briché (Peugeot 308 RC – JSB Compétition). Profitant de cette lutte, Pierre-Arnaud Navarro (Peugeot 308 RC – JSB Compétition) se lançait à son tour à l’assaut de l’Alpine du Montpelliérain. Un peu trop enthousiaste, Pierre-Arnaud loupait son attaque et accrochait Lucas Frayssinet… ce qui provoquait une deuxième neutralisation par Safety Car !

Le sprint final voyait d’emblée Ricardo van der Ende s’envoler pour remporter la toute première course de l’histoire du FFSA Tourisme. Le Néerlandais, Champion de France FFSA GT en Silver Cup l’an dernier, confirme ainsi son statut de favori du championnat. Pour la médaille d’argent, Florian Briché parvenait à profiter de l’agilité de sa Peugeot pour doubler la BMW de Steven Palette.

Après une superbe passe d’armes avec son équipier du Ropars Racing Team-Motors Legend, Kevin Ropars prenait le meilleur sur Xavier Guyonnet pour placer deux autres Peugeot 308 RC dans le top 5.

En TCA1, le poleman Christian Philippon (Peugeot RCZ Racing Cup – Espace Racing) semblait s’envoler vers le succès, mais c’était sans compter sur la persévérance de Julien Jacob-Cano (Peugeot RCZ Racing Cup – Runner For Ever). Celui-ci parvenait à profiter d’une erreur du leader pour s’imposer dans cette catégorie devant Christian Philippon et Dorian Duthil.

C’est un problème technique qui a privé Enzo Carvalhido (Renault Clio Cup IV – Sport Auto Racing) d’un succès en TCA2, la victoire revenant dès lors à Julien Carli (Renault Clio Cup IV – GM Sport).

Ayant évolué en peloton super compact pendant pratiquement toute la course, les trois pilotes du Ropars Racing Team-Motors Legend ont animé la classe TCA Light. Déjà en pole position, Viny Beltramelli rappelait qu’il n’a pas été le champion Junior de la Peugeot 208 Racing Cup par hasard l’an dernier. Après une lutte de tous les instants, il s’imposait au sprint devant le très jeune Sacha Maguet (16 ans) et Jonas Venier.

Après ces débuts riches en rebondissements, la deuxième journée de course du Championnat de France FFSA Tourisme débutera par une séance d’essais qualificatifs de 20 minutes ce lundi à 10h00 avant une deuxième course à 17h00.

Le classement de la course est ici