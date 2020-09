SUPER GT, Motegi : Tachikawa (Toyota) en pole position

La pole position est revenue à Toyota en G500 aujourd’hui sur le circuit de Motegi tandis que c’est une Nissan qui a été la plus rapide en GT300.

GT500

la piste était sèche au début des qualifications et la lutte a été acharnée pour passer en Q2. La pluie menaçait mais elle épargna les concurrents. C’est la Toyota GR Supra #19 de Ritomo Miyata WedsSport Bandoh , en Yokohama, qui a été la plus vite de la Q1 en 1.37.499, de peu devant la Honda NSX-GT Drago MODULO Corse #63 de Hiroki Otsu (1.37.598), en Dunlop. Cinq Toyota passaient en Q2, contre trois Honda, alors qu’aucune des Nissan GT-R ne pouvait accéder au stade supérieur, la meilleure des Nissan, la NDDP Racing with B-Max #3 de Katsumasa Chiyo devant se contenter du dixième chrono de ces qualifications en 1.39.620, à deux secondes de Miyata.

En Q2, la pluie fine qui tombait au début de la séance s’intensifiait rapidement et les pilotes repassaient par les stands pour échanger leurs slicks contre des pneus pluie. Yuji Tachikawa (Toyota GR Supra Zent Cerumo #38), en vieux briscard, attendait son dernier run pour passer à l’offensive et il s’offrait une nouvelle pole en 1.43.878. Le Japonais était le seul à descendre sous les 1.44 et il sera accompagné en première ligne par Koudai Tsukakoshi (Honda Keihin Real Racing #17), qui a tourné en 1.44.079.

Ces deux voitures étaient nettement détachées de leurs suivantes et en deuxième ligne on retrouvera Nirei Fukuzumi (Honda ARTA #8), en 1.45.152 et Yuichi Nakayama (Toyota SARD #39), en 1.45.692, les quatre premiers pilotes étant tous chaussés en Bridgestone, les quatre autres de la Q2 étant encore plus loin de la pole.

Les chronos sont ici

GT300

En Q1, les voitures étaient réparties en deux groupes. Le groupe A bénéficia de conditions de piste plus favorables et le plus rapide fut Hironobu Yasuda (Nissan GT-R GT3 GAINER TANAX #11) en 1.47.671 tandis que le plus véloce du groupe B était Sena Sakiguchi (Leux RC F GT3 K-tunes Racing #96 en 1.51.011.

En Q2, Takayuki Aoki (Nissan GT-R GT3 Tomei Sports #360) ne laissait aucune chance à ses rivaux qu’il laissait à près d’une seconde, avec la pole en 1.48.546. Kimiya Sato (Porsche 911 GT3 R Hoppy Team Tsuchiya #25) partira lui aussi en première ligne, avec un chrono de 1.49.448, la Nissan et la Porsche étant toutes deux en Yokohama.

Les chronos sont là