SUPER GT, Motegi : Takuya Izawa en pole en GT500, triplé Honda

La septième manche du SUPER GT a lieu week-end à Motegi et les titres ne sont pas encore joués.

En GT500, la Honda NSX-GT #64 du Modulo Nakajima Racing partira en pole position et en GT300 la Subaru BRZ R&D Sport #61 a réalisé le meilleur chrono.

La course accueille des spectateurs (contrairement au Round 4, sur ce même circuit, qui s’était déroulée à huis clos). La météo était au beau fixe, avec une température de 19°C et la piste était parfaitement sèche.

GT500

Q1 : Hiroki Otsu décrochait le meilleur temps en 1.36.368 avec la Honda #64, en Dunlop. Il devançait Ritomo Miyata (Toyota GR Supra WedSport Bandoh #19), en Yokohama, qui avait tourné en 1.36.714, et la Honda Kunimitsu #100 de Naoki Yamamoto (1.36.821).

Trois Honda, trois Toyota et deux Nissan GT-R passaient en Q2.

Q2 : Takuya Izawa prenait la place de Otsu à bord de la Honda #64 et poursuivait sur la même lancée, en signant la pole position en 1.36.140. Cette Q2 était très favorable aux Honda qui réalisaient les trois meilleurs chronos. Derrière Izawa, Nirei Fukuzumi (Honda ARTA #8) se plaçait lui aussi en première ligne en 1.36.593 et Tadasuke Makino venait ensuite avec la Honda Kunimitsu #100 en 1.36.779. Fukuzumi et Makino sont en Bridgestone.

La meilleure Nissan, la NISMO #23 de Ronnie Quintarelli/Tsugio Matsuda, en Michelin, est quatrième et la Meilleure Toyota, la GR Supra WedsSport Bandoh de Yuji Kunimoto/Ritomo Miyata, est cinquième. Dixième temps pour la Honda de Bertrand Baguette.

Les chronos sont ici

GT300

Q1 : Hironobu Yasuda avait survolé la séance en 1.46.157 avec la Nissan GT-R GT3 GAINER TANAX #11. Il reléguait à sept dixièmes le Toyota GR Sport Prius PHV apr #30 de Manobu Orido et à huit dixièmes la Subaru BRZ #61 de Takuto Iguchi.

Q2 : Le chrono de Yasuda n’allait pas être battu. La Subaru #61 de Hideki Yamauchi, en Dunlop, s’en approchait en 1.46.200 et cela allait être suffisant pour la pole de la catégorie. Il précédait la Lexus RC F GT3 #244 du Max Racing pilotée par Rintaro Kubo (1.46.430) et la Nissan GAINER TANAX #11 de Katsuyuki Hiranaka (1.46.433).

Les poles des deux catégories sont donc à mettre au compte de Dunlop.

Les chronos sont là