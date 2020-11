SUPER GT, Motegi : Nojiri/Fukuzumi vainqueurs et quintuplé Honda

La septième manche du SUPER GT 2020 ) Motegi a été archidominée par les Honda NSX-GT qui ont réalisé un retentissant quintuplé en GT500. Nissan s’est imposé en GT300.

GT500

Pour la seconde fois de la saison, le public était admis dans le circuit, avec évidemment quelques restrictions dues à la pandémie. Le ciel était clair et la température était de 22°C.

La Honda #64 du Modulo Nakajima Racing partait en pole. Hiroki Otsu conservait la première place momentanément avant d’être dépassé au 10ème tour par Tomoki Nojiri (Honda ARTA #8), parti lui aussi en première ligne.

Nojiri creusait l’écart et passait le relais très tôt à Nirei Fukuzumi, au 23ème tour, imité par Otsu qui cédait le volant à Takuya Izawa. Cet arrêt allait profiter aux deux autos car peu après le safety car entrait en action après une sortie de piste d’une GT300.

Au restart, Fukuzumi -en Bridgestone- s’échappait et creusait régulièrement l’écart sur Izawa. Il n’était pas inquiété jusqu’à l’arrivée qu’il franchissait avec 46 secondes d’avance sur Izawa.

Les places d’honneur allaient donc à trois autres NSX-GT. Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino (Honda Kunimitsu #100) complètent le podium à plus d’une minute du vainqueur, devant la Honda Mugen #16 de Hideki Mutoh/Ukyo Sasahara et la Honda Keihin real racing #17 de Bertrand Baguette/Koudai Tsukakoshi.

La meilleure Toyota est la GR Supra Tom’s #37 de Ryo Hirakawa/Kenta Yamashita, sixième, et la meilleure Nissan la GT-R NISMO #23 de Ronnie Quintarelli/Tsugio Matsuda, septième.

Les positions au classement pilotes sont des plus serrées : Baguette/Tsukakoshi sont les nouveaux leaders avec 51 points, à égalité de points avec Ryo Hirakawa, devancé au nombre de victoires, et Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli et Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino, à égalité avec 49 points.

Dix équipages, groupés en 14 points, peuvent encore prétendre au titre avant la dernière manche à Fuji (28 et 29 novembre) !!

GT300

La sortie du safety car a eu également une grande incidence dans la catégorie. Alors que Hideki Yamauchi avait nettement dominé le début de course avec la Subaru BRZ R&D Sport #61, l’arrêt en début de course de la Mercedes-AMG GT3 Goodsmile Racing & Team Ukyo #4 (19ème tour) et de la Nissan GT-R GT3 #56 du Kondo Racing (21ème tour), les amenaient en tête de la course.

Après une belle lutte, João Paulo de Oliveira et la Nissan l’emportaient avec une seconde d’avance sur la Mercedes de Nobuteru Taniguchi.

De Oliveira/Kiyoto Fujinami prennent la tête du classement pilotes avec 56 points, devant Naoya Gamou/Togo Suganami (Mercedes-AMG T3 Leon Racing #65, 51 points, et Katsuyuki Hiranaka/Hironobu Yasuda (Nissan GT-R GT3 GAINER TANAX #11), 43.