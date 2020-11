SUPER GT, Fuji : Ryo Hirakawa (Toyota TOM’S) prend le pouvoir

A la veille de la dernière course de la saison 2020 du SUPER GT, sur le Fuji Speedway, les qualifications, courues sous le soleil et sur une piste sèche, avaient toute leur importance.

GT500

Cela s’est totalement vérifié dans la catégorie reine, avec une domination, tant en Q1 qu’en Q2, de la Toyota GR Supra GT500 TOM’S # 37de Ryo Hirakawa et Kenta Yamashita.

Q1

Hirakawa avait donné le tempo en étant le plus rapide de la session en 1.26.722, devant un autre prétendant au titre, Sacha Fenestraz (Toyota GR Supra GR Supra TOM’S #36) qui était en 1.26.790 et Hiroaki Ishiura (Toyota GR Supra GT500 Zent Cerumo #38), en 1.27.046,

Deux des principaux postulants à la couronne ne passaient pas le cut : Tomoki Nojiri/Nirei Fukuzumi (Honda NSX-GT ARTA #8), 11ème temps, et les leaders provisoires Koudai Tsukakoshi/Bertand Baguette (Honda NSX-GT Keihin Real Racing #17), 12èmes.

Q2

Yamashita relayait Hirakawa et poursuivait sur la même lancée, avec le meilleur chrono en 1.26.386, devant Heikki Kovalainen (Toyota GR Supra SARD #39), 1.26.753, Yuhi Sekiguchi (Toyota TOM’S #36), 1.26.841 et Yuji Tachikawa (Toyota Zent Cerumo #38), 1.27.039ayant visiblement, les GR Supra bien réparé la course sur la piste d’essais de Toyota.

Ce meilleur temps de Yamashita lui donne un point supplémentaire et cela tombe pile-pole, si on ose dire, car cela permet à Ryo Hirakawa d’être désormais seul leader du clasement pilotes avec 52 points.

Les chronos sont ici

GT300

Dans leur quête de la première place, les trois grandes prétendantes, à savoir la Nissan GT-R GT GT3 #56 du Kondo Racing, actuelle leader, la Mercedes-AMG GT3 Leon Racing #65) et la Nissan GT-R GT3 GAINER TANAX #11, se sont marquées de très près, puisqu’elles terminent ces qualifications, dans un ordre différent, les unes derrière les autres, aux cinquième, sixième et septième rang.

C’est un rookie, Kenta Kawaii, qui a offert sa première pole au Saitama Toyopet Green Brave et à la Toyota GR Supra #56 en 1.34.665.

Les temps sont là