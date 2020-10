SUPER GT Fuji Rd 5 : Kovalainen/Nakayama vainqueurs et doublé Toyota

La cinquième manche du SUPER GT 2020, la première à accepter du public, dans un nombre strictement limité certes, mais avec des spectateurs donc, a vu un foublé des Toyota GR Supra en GT500 et la victoire de la Nissan GT-R GT3 du Kondo Racing en GT300.

C’était d’ailleurs jour de première aujourd’hui à Fuji puisque Heikki Kovalainen et Yuichi Nakayama, qui ont remporté la victoire en GT500 avec la Toyota SARD #39 remportent leur premier succès de la saison alors que c’est la première victoire du Kondo Racing en GT300, avec la Nissan Realize Nissan Automobile Technical College GT-R #56 (appellation complète, de nombreux étudiants participant à la préparation et au suivi en course de la Nissan.

La course s’est déroulée sous un ciel nuageux, mais sur une piste sèche avec une température agréable de 21°C.

GT500

Dès le premier tour, deux GT500 s’accrochaient et la Nissan NDDP Racing #3 de Katsumasa Chiyo partait dans les rails. De nombreux débris jonchant la piste, le safety car entrait aussitôt en action alors.

Mitsunori Takaboshi avait pris un excellent départ depuis la deuxième ligne avec la Nissan Kondo Racing #24 et il avait pris la tête de la course devant le poleman Nirei Fukuzumi (Honda NSX-GT ARTA #8), la Nissan NISMO #23 de Ronnie Quintarelli. et la Nissan Impul #12 de Daiki Sasaki, sortie au large peu avant l’interruption de la course.

Après le restart, Heikki Kovalainen (Toyota SARD #39), parti en troisième ligne, entamait sa remontée vers les avant-postes et au 25ème tour il était deuxième derrière la Honda #8 de Fukuzumi qui avait repris la première place.

Peu après le ballet des pistops commença. L’arrêt de la Toyota SARD était parfaitement maîtrisé et Yuichi Nakayama s’installait au commandement. Une fois tous les arrêts effectués, Nakayama précédait la Toyota Tom’s #37 de Ryo Hirakawa et la Toyota Wako’s #14 de Sho Tsuboi, ces deux voitures bataillant ferme.

En tête, Nakayama n’était pas inquiété et creusait peu à peu l’écart. Derrière, Sho Tsuboi finissait par trouver l’ouverture et passait Hirakawa. Vers la fin de course, Tomoki Nojiri (Honda ARTA #8) empêchait Toyota de faire le triplé en doublant à son tour Hirakawa.

Alors qu’au vu des qualifications, Nissan pouvait espérer un bon résultat, la mieux lacée des GT-R était la #12 Impul de Daiki Sasaki/Kazuki Hiramine, cette Nissan ayant réalisé le meilleur tour en course en 1.29.611.

Les cinq premiers étaient chaussés en Bridgestone.

GT300

La victoire de la Nissan GT-R GT3 Kondo racing #56 de João Paulo De Oliveira s’est dessinée en fin de course. La Toyota GR Supra GT Saitama Toyopet #52 de Hiroki Yoshida et Kohta Kawaai avait fait le pari de ne pas changer de pneus pendant le pitstop mais en fin de course les pneus de la Toyota se dégradaient et De Oliveira, qui était reparti avec quatre pneus neufs, fondait sur Yoshida et l’avalait facilement, ayant ensuite le champ libre pour aller remporter la victoire.

La Honda ARTA #55 de Shinichi Takagi/Tokishi Okyu, deuxième, et la Mercedes-AMG GT3 Leon Racing #65 de Naoya Gamou/Togo Suganami complétaient le podium à distance respectable des vainqueurs.

La Nissan était en Yokohama, alors que ses quatre suivants étaient équipés par Bridgestone.