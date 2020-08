SUPER GT, Fuji (Qualifs) : 1ère ligne Honda avec ARTA et Kunimitsu (Baguette P2)

La première ligne de la course SUPER GT de Fuji sera entièrement Honda NSX-GT. La pole a été réalisé par la Honda NSX-GT/ARTA de Tomoki Nojiri et Nirei Fukuzimi. Avec un meilleur chrono de 1.27.300 en Q2, Nojiri a devancé la Honda NSX-GT/Team Kunimitsu de Bertrand Baguette et Koudai Tsukakoshi (1.27.459 en Q2).

Les Toyota GR Supra ont retrouvé des couleurs avec le 3e chrono de Sena Sakaguchi, le coéquipier de Yuichi Nakayama chez SARD. Quatrième chrono pour la plus rapide des Nissan GT-R, celle de Calsonic partagée par Daiki Sasaki et Kazuki Hiramine. La Nissan GT-R/NISMO de Matsuda/Quintarelli est rentrée dans le top 5, juste devant la Toyota GR Supra/TOM’S de Fenestraz/Sekiguchi.

Après la Lotus Evora MC lors des essais libres, une autre Mother Chassis a tiré son épingle du jeu en GT300. La pole est revenue à la Toyota 86 MC/ADVICS muta Racing INGING de Kazuto Kotaka et Ryohei Sakaguchi en 1.36.270. L’équipe ARTA est décidément en forme ce week-end à Fuji avec une 1ère ligne pour la Honda NSX GT3 de Shinichi Takagi et Toshiki Oyu. La Lotus Evora MC de Katoh/Yanagida s’élancera depuis la 2e ligne avec à ses côtés la Subaru BRZ de Iguchi/Yamauchi.