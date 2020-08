SUPER GT : Arto Ping An Team Thailand remanie son équipage

Décidément, cette saison 2020 est compliquée pour Arto Ping An Team Thailand, contraint une nouvelle fois de modifier l’équipage de sa Lexus RC F GT3 pour le meeting de Fuji. Absent du premier rendez-vous de l’année, déjà à Fuji, le team thaïlandais sera du voyage mais avec un tandem 100% japonais.

Masahiro Sasaki et Yuui Tsutsumi se partageront le volant de la Lexus sur la course de 300 km. Mathias Beche et Sean Walkinshaw devaient initialement disputer la saison 2020 mais les conditions actuelles ne permettent pas aux deux pilotes de rejoindre le Japon. Nattapong Hortongkum figure encore sur la liste des engagés mais le pilote thaïlandais ne pourra pas être du déplacement.