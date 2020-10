Stop ou encore ?

Vous avez très nombreux à nous faire part d’un dysfonctionnement de l’application Endurance-Info. L’APP est sortie de la piste depuis le week-end dernier en ne se réactualisant plus. Elle compte maintenant plus de 16 000 articles et la technique ne suit plus. Le passage par le stand ne suffit plus. Tout rentre dans l’ordre petit à petit même si pour le moment les photos ont encore du mal à s’afficher. Le démarreur a pourtant été changé.

La plateforme actuelle (site internet et application) arrive à bout de développement et nous attendons nous aussi la nouvelle réglementation pour passer à la vitesse supérieure. Il nous faut lever des fonds, réunir le budget pour une entrée en compétition en 2021. L’avenir passe par un engagement dans la catégorie reine ou rien.

En attendant d’en savoir plus, notre BOP est défavorable mais on va tout faire pour laisser le moins de temps possible sur un long run. En rythme sur un tour, ça passe, mais sur la durée il manque encore de la Vmax.

Malgré le passage au stand de l’APP, le site reste accessible depuis un mobile mais en passant directement par le navigateur qui vous renverra sur une version dédiée au mobile.