Stop ou encore ?

La crise actuelle a mis à mal beaucoup de domaines et la presse n’y échappe pas. Les revenus publicitaires, qui sont les seuls revenus d’un média internet, sont en nette baisse.

Pour contrecarrer cette baisse, Endurance-Info et Endurance-Classic ont mis en place une nouvelle initiative : proposer de soutenir le site en échange d’un encart publicitaire. Afin d’assurer la pérennité des deux sites et mettre en place le développement qui était prévu avant la crise, Endurance-Info cherche 100 personnes ou sociétés à 1000 euros minimum chacune. Un habillage de site peut être proposé en échange si le partenaire le désire, ce qui n’est pas une obligation.

Près d’un mois après le premier appel, une partie du budget a été trouvée, mais nous sommes encore loin du compte. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos : lm@endurance-info.com

Endurance-Info profite de la reprise pour modifier ses packs (lien). Deux des quatre packs ‘Abonnés’ ont été supprimés (Freemium et Silver). Pour lire l’intégralité des articles, il suffit de s’abonner au pack Bronze (9 euros/an). Le pack Gold (29 euros/an) reste au menu. Les abonnés contribuent eux aussi au bon fonctionnement d’Endurance-Info. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et on ne peut que vous en remercier.

Endurance-Info a d’autres idées pour l’avenir. Celles-ci seront annoncées ultérieurement.

Merci pour votre soutien…

La rédaction