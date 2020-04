Stirling Moss (1929-2020) nous a quittés

Nous venons d’apprendre, qu’aux première heures de ce dimanche de Pâques, Sir Stirling Moss est mort à l’âge de 90 ans. La légende de la Formule 1 britannique souffrait d’une longue maladie.

Sir Stirling est un immense champion. Il a remporté 212 des 529 courses auxquelles il a participé toutes catégories confondues et a été décrit comme le plus grand pilote à n’avoir jamais remporté le titre de champion du monde de F1. Au cours de ses sept saisons, il a gagné 16 Grands Prix et c’est en 1958 qu’il a été le plus proche de remporter le championnat des pilotes, lorsqu’il a perdu le premier titre de champion du monde de Grande-Bretagne au profit de Mike Hawthorn d’un point, malgré quatre victoires contre une seule au pilote Ferrari. Entre 1955 et 1961, il a été quatre fois vice-champion et trois fois troisième en F1. Il était reconnu comme l’un des plus grands pilotes de tous les temps.

Parmi les plus grandes victoires de Moss figurent le Grand Prix de Monaco 1961 où il a triomphé avec sa Lotus contre les Ferrari les plus rapides, et la Mille Miglia 1955 où il a établi un nouveau record de distance dans la célèbre course autour de l’Italie.

Aux 24 Heures du Mans, il comptait 10 participations dont quatre fois avec Jaguar, Mercedes (1), Aston Martin (3), Maserati (1) et Ferrari (1). Il est apparu pour la première fois en 1951 sur Jaguar Type C avec Jack Fairman (abandon 9e heure moteur). Sa dernière a été en 1961 sur une Ferrari 250 GT SWB qu’il pilotait avec Graham Hill (quel équipage!) . Les deux hommes avaient abandonné. Son meilleur résultat restera une 2e place au général, mais une victoire de classe en 1956 sur une Aston Martin DB3S en compagnie de Peter Collins. A noter qu’il était dans l’équipe Mercedes usine l’année du terrible drame des 24 Heures du Mans 1955. Sa voiture avait été retirée suite à une décision de la marque allemande…

Par la suite Stirling Moss a été contraint de se retirer du sport automobile de haut niveau en 1962 après qu’un accident à Goodwood l’ait laissé dans le coma pendant un mois et partiellement paralysé pendant six mois.

Il a été hospitalisé pour la première fois en 2016 pour une grave infection pulmonaire et a depuis lutté contre la maladie, ce qui l’a amené à se retirer de la vie publique en 2018.

Lady Moss était à son chevet lorsqu’il est mort, après l’avoir soigné pendant une longue maladie, dans leur maison de Mayfair. Elle l’a annoncé au Daily Mail : “Il est mort comme il a vécu, en étant magnifique. Il était simplement fatigué à la fin, il a fermé ses beaux yeux et c’est tout.”

Pour en savoir plus sur le champion britannique, c’est ICI.

Le sport automobile vient de perdre un grand pilote. La rédaction d’Endurance Info présente ses condoléances à a sa famille et à ses proches…